Alerté par des pleurs, il sauve une chienne errante et sur le point de mettre bas dans une forêt

Un bénévole serbe a découvert et pris en charge une chienne errante qui s’apprêtait à mettre bas et qui était en grande souffrance, cachée dans les buissons. Son intervention a eu lieu juste à temps.

Le refuge Dog Rescue Shelter Mladenovac se trouve à moins de 50 km au sud de Belgrade, capitale de la Serbie. A l’époque de ce récit rapporté par Animal Channel, il accueillait déjà plus de 300 chiens et plusieurs chats.

Le responsable de cette structure d’accueil avait été informé qu’un chien se cachait dans la broussaille, à la lisière d’une forêt, et qu’il poussait des cris de douleur. Il s’est aussitôt rendu sur les lieux et s’est mis à chercher l’animal. Il a effectivement entendu des gémissements, qui l’ont guidé vers le canidé. Celui-ci était en fait une chienne. Cette dernière était enceinte et souffrait terriblement.

Un rapide coup d’œil de cet homme expérimenté lui a permis de comprendre que l’accouchement pouvait survenir d’un moment à l’autre. Il a également constaté qu’elle portait de multiples cicatrices. Malgré tout, elle n’affichait aucune forme d’agressivité, bien au contraire. Elle s’est laissé porter par le bénévole sans poser de problème.

Il l’a emmenée à son refuge de Mladenovac, où il l’a installée dans un endroit calme, à l’écart des autres chiens, pour lui permettre de mettre bas dans de bonnes conditions.

Le lendemain matin, elle a donné naissance à 8 adorables chiots en bonne santé. La chienne s’en est parfaitement occupée, laissant son instinct maternel s’exprimer pleinement.

Des semaines plus tard, les chiots ont bien grandi. Ils ont été vaccinés et stérilisés, puis adoptés.

Voici le sauvetage en vidéo :

