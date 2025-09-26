Âgé et malade, cet adorable chien retient l’attention d’une jeune femme qui décide de lui offrir la plus jolie des fins de vie en l’adoptant

Kate Schakols fait partie de ces personnes qui n’hésitent pas à laisser leur chance aux animaux âgés qui vivent en refuge. C’est d’ailleurs dans l’une de ces structures qu’elle a croisé le regard de Rooster, un adorable croisé Labrador de 12 ans et demi qui attendait désespérément qu’on lui laisse une chance. Evidemment, le coup de foudre a été immédiat !

Aujourd’hui, Kate Schakols décrit Rooster comme son “âme-sœur canine”. Lorsqu’elle a fait sa rencontre au sein du Gulf Coast STARS , un refuge situé au Texas, elle est tombée “complètement amoureuse”. À 12 ans passés, ce croisé Labrador vivait entre les 4 murs de son box depuis trop longtemps et, bien que les bénévoles prenaient évidemment grand soin de lui, il attendait de trouver sa famille pour finir sa vie entouré d’amour et de bienveillance… C’est finalement Kate qui lui a offert cette chance inouïe ! Pourtant, les bénévoles du refuge ont souhaité être honnêtes avec la jeune femme et ne lui ont pas caché l’état de santé déclinant de Rooster. “Ils m’ont prévenu qu’il avait des excroissances bénignes, des vers du cœur (...), une cataracte dans son œil gauche provoquant la cécité et des dents usées à force de creuser dans le béton pour se nourrir…”, a-t-elle expliqué lors d’un entretien accordé au média People .

© @ksam325 / TikTok

Un passage court mais fort en émotion

Malgré tout cela, Kate a insisté pour adopter Rooster immédiatement et l’emmener dans son nouveau foyer. Pour elle, ce chien n’était pas qu’une liste sans fin de problèmes. “C'est tout simplement l'un des plus beaux chiens que j'ai jamais vu, à l'intérieur comme à l'extérieur”, a-t-elle assuré avec une tendresse infinie.

Pendant 28 jours, le vieux Rooster a vécu sa meilleure vie. Il a mangé de bons petits plats, joué avec des copains chiens, fait de longues siestes dans son panier douillet et a obtenu de gros câlins de son humaine… Malheureusement, à l’issue de ces 28 jours de bonheur, Kate a dû se résoudre à le laisser s’envoler. Rooster avait en effet développé une maladie incurable et la meilleure solution était de mettre fin à ses souffrances qui risquaient de devenir trop pénibles.

Dévastée de perdre son âme-soeur aussi vite, Kate a encore du mal à digérer l’absence de ce petit être qui venait pourtant seulement d’arriver dans sa vie. “Le vétérinaire a confirmé que nous n'aurions rien pu faire, mais pour moi, cela n'a fait qu'augmenter le sentiment d'impuissance”, confiait-elle à l’époque avant d’ajouter, le cœur lourd : “Je n'avais jamais ressenti ce type de connexion spécifique auparavant…”