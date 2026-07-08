Âgé de quelques jours, ce chiot Bouledogue Français trouvé seul dans un parc a désormais une chance de grandir dans une famille

Au Canada, un chiot de race Bouledogue Français doit sa survie à un bon samaritain et une famille d’accueil dévouée. Le petit canidé, âgé de quelques jours seulement, a été trouvé seul sur un sentier. Alors que ses chances de survie étaient très minces, le jeune chien a prouvé à tout le monde sa forte volonté de vivre et peut désormais grandir dans des conditions optimales. Lorsqu’il sera prêt, ses bienfaiteurs le proposeront à l’adoption.

Comme le rapporte la BC SPCA sur son site web, un bon samaritain a découvert une minuscule boule de poils sur un sentier, dans un parc situé à Cranbrook (Colombie-Britannique). Âgé de quelques jours, le chiot n’avait ni mère ni compagnons de portée à proximité. Sans cette intervention salvatrice, il serait certainement mort à l’heure qu’il est.

Avec l’aide des bénévoles de l’association qu’il a contactés, le passant a fouillé les alentours et tenté de retrouver la famille de ce jeune Bouledogue Français. Mais aucun autre chien n’a été trouvé sur les lieux et ses propriétaires n’ont jamais été identifiés.

© BC SPCA

Confié aux bons soins d’un foyer d’accueil

Confié aux bons soins de la BC SPCA East Kootenay, le chiot a eu une chance de grandir dans les meilleures conditions. L’organisation de protection animale l’a placé en famille d’accueil, où il est chouchouté. Affectueusement nommée Tyke, cette petite boule de poils potelée s’avère – heureusement – en bonne santé.

« Un avis de recherche a été publié sur la page Facebook de la BC SPCA East Kootenay, mais personne ne s'est manifesté pour le réclamer ni n'a contacté la BC SPCA pour signaler la perte d'un chiot, peut-on lire sur le site de l’association, la BC SPCA a également contacté les services municipaux, qui n'avaient reçu aucun avis de perte et ne pouvaient pas prendre le chiot en charge en raison de son âge. »

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« Les familles d'accueil sauvent véritablement des vies »

« Il serait impossible de prendre soin de tous les animaux que nous accueillons sans familles d'accueil, explique Angela Mather, responsable du centre de soins animaliers de la BC SPCA East Kootenay, Tyke, par exemple, avait besoin d'être nourri au biberon toutes les deux ou trois heures. Notre centre n'est pas ouvert 24 h/24 et 7 j/7 ; sans ses familles d'accueil, nous n'aurions pas pu le prendre en charge. Les familles d'accueil sauvent véritablement des vies. »

Pour l’instant, le chiot n’est pas encore disponible à l’adoption. Il doit d’abord grandir et prendre des forces. Lorsqu’il sera prêt, il pourra être adopté par la famille de ses rêves.

Ce jeune canidé revient de loin !

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Le conseil de Woopets : comment biberonner un chiot ?

Le biberonnage d’un chiot ne s’improvise pas ! Il devient indispensable si la mère ne peut pas l’allaiter, si la portée est trop nombreuse ou si le jeune animal est orphelin. Dans tous les cas, seul un lait maternisé spécialement formulé pour les chiots doit être utilisé. Le lait de vache, inadapté à ses besoins, peut provoquer d'importants troubles digestifs.

Avant chaque tétée, veillez à nettoyer soigneusement le biberon et la tétine. Le lait doit être préparé selon les indications du fabricant et servi à une température tiède, proche de celle du corps. Installez le chiot sur le ventre, dans une position naturelle de tétée, sans jamais le mettre sur le dos afin d'éviter les fausses routes. Laissez-le téter à son rythme, sans presser le biberon.

Les repas doivent être fréquents durant les premières semaines de sa vie, avec des quantités adaptées à son âge, son poids et son état général. Un suivi quotidien de son poids permet de vérifier que sa croissance est optimale. Après chaque repas, stimulez délicatement la région ano-génitale à l'aide d'un linge humide et tiède si le chiot est encore incapable d'uriner ou de déféquer seul. En cas de perte d'appétit, de diarrhée, de faiblesse ou d'absence de prise de poids, une consultation vétérinaire s'impose rapidement.