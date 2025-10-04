À 27 ans, elle crée son entreprise de ramassage de déjections canines pour son voisinage, et ça cartonne (vidéo)

Jeux, câlins, caresses, balades… La vie des propriétaires de chien est faite d’agréables moments de complicité. Pourtant, il est une activité dont ils se passeraient bien : celle du ramassage de crottes. Katelyn Kruse, qui se décrit elle-même comme une “maman chien folle” a donc eu l’idée de proposer ses services pour éviter cette corvée à ses voisins. Et ça marche !

Katelyn Kruse est une analyste financière de 27 ans qui a la chance de pouvoir exercer son métier à domicile. La jeune femme, originaire de Mooresville en Caroline du Nord (États-Unis), travaille ainsi de 9 à 17 heures. Heureuse maîtresse de 2 Golden Retrievers , elle se décrit comme “une maman chien folle”.



© @katelynmkruse / TikTok

Avec ses horaires, cela faisait déjà un moment qu’elle cherchait à créer une activité annexe, afin d’arrondir ses fins de mois. L’idée lui est venue au moment où on pourrait le moins s’y attendre : en ramassant les crottes de ses 2 toutous adorés. Elle raconte à People : “Je me suis dit : “Attends une seconde. Je pense que je pourrais en faire quelque chose. Je passe mon temps à le faire et la plupart des gens détestent ça”.

Aussitôt, Katelyn passe à l’action. Elle crée son entreprise Golden Scoop en juin dernier et conçoit, en parallèle, son identité de marque. Pour cela, elle observe un peu ce que font ses concurrents : “J'ai regardé d'autres entreprises de ramassage de crottes en ligne, et elles sont toutes d'un bleu laid et identiques”. Pour se démarquer, la jeune femme choisit alors sa couleur favorite : le rose. Du logo à l’uniforme, en passant par les seaux, tout est paré de cette couleur.



© @katelynmkruse / TikTok

Après avoir créé quelques dépliants, Katelyn s’est mise en quête de clients. Et, lorsque les premiers contrats ont été signés, la jeune femme a décidé de filmer ses préparatifs et de les publier sur TikTok. Le succès a été immédiat . Malgré 80 abonnés “seulement”, la vidéo a obtenu plus de 100.000 mentions “J’aime” ! Depuis, le planning de notre entrepreneuse n’a pas désempli.

A lire aussi : Après des semaines de silence, cette chienne souffrant d’arthrose surprend sa famille d’accueil avec une bêtise pleine de sens

Au-delà de la simple activité complémentaire, Katelyn tient à souligner les liens qu’elle a pu tisser avec son voisinage et l’importance de son service : “J'ai beaucoup frappé aux portes et fait du bouche-à-oreille, et j'ai pu rencontrer des anciens combattants et des personnes âgées qui ne sont pas physiquement capables de nettoyer leur jardin”. Elle ajoute ensuite : “C'est aussi très amusant, car je peux les rencontrer, en apprendre davantage sur leurs familles et, bien sûr, rencontrer leurs chiens”.