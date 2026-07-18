Affamé et assoiffé sur un balcon ce chien squelettique est heureusement sauvé par une équipe de bénévoles

À Bonnières-sur-Seine (Yvelines), ce sont 2 chiens et un chat qui ont été sortis d’un logement où régnait la maltraitance. Le cas d’un chien en particulier, maintenu enfermé sur un balcon, a attiré l’attention de l’équipe de sauvetage. Famélique, le chien se trouvait dans un état très préoccupant. Il a dû être pris en charge de façon spécifique.

Action Protection Animale est revenue sur ce sauvetage marquant. Sans l’intervention de l’équipe, les 3 animaux n’auraient peut-être pas survécu. À l’heure actuelle, le trio va bien mieux, mais le chemin de réparation sera certainement long.

Une scène cauchemardesque

Dans ce logement des Yvelines, les animaux ont vécu les atrocités causées par leur propriétaire. Vivant au milieu de leurs excréments, mal-nourris et délaissés, ils tentaient de survivre. Un chien en particulier a été retrouvé sur le balcon, enfermé. Ses côtes visibles ont éclairé les bénévoles sur la gravité de la situation. Le canidé a certainement été privé de nourriture durant des mois.

Action Protection Animale / Instagram

Un pas après l’autre

Après une période de famine, l’animal ne pouvait pas être nourri de manière normale. Les bénévoles ont dû procéder progressivement. Lors de la première rencontre, le chien a bu une quantité impressionnante d’eau, montrant qu’il en avait été privé depuis bien longtemps.

Pour la nourriture, l’équipe du refuge a d’abord proposé de petites quantités, afin de ne pas brusquer le système digestif du chien, à l’arrêt depuis longtemps.

Un cas de négligence avéré

Bien que pucés, les chiens n’ont pas pu être identifiés. Le chat quant à lui n’était pas porteur d’une puce électronique. Une plainte a été déposée par Action Protection Animale à l’encontre du propriétaire, responsable de négligence et maltraitance. Les circonstances sont aggravantes avec l’exposition à un risque de blessures irrémédiables.

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Comment assurer la reprise alimentaire d’un chien dénutri ?

Dans les cas de dénutrition, qui sont courants dans les refuges, l’objectif est d’éviter le syndrome de renutrition inappropriée, une complication grave qui concerne le système digestif. Voici quelques conseils pour aborder la phase de renutrition, qui doit évidemment être encadrée par un vétérinaire :