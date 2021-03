Affaire Elisa Pilarski : Christophe Ellul, son compagnon et propriétaire du chien Curtis, mis en en examen

Christophe Ellul fait l’objet d’une mise en examen pour homicide involontaire, dans le cadre de l’affaire Elisa Pilarski, sa compagne, dont le corps sans vie avait été découvert en novembre 2019 aux côtés de son chien Curtis. Laissé libre, il lui est interdit d’entrer en contact avec la famille de la victime.

Près de 16 mois après le décès d’Elisa Pilarski, jeune femme de 29 ans, enceinte de 6 mois, dans une forêt axonaise, le parquet de Soissons a annoncé la mise en examen de Christophe Ellul. C’est ce qu’indique un communiqué publié par le procureur de la République, Julien Morino-Ros, ce jeudi 4 mars, rapporte Le Nouvel Obs.

Etant « propriétaire ou gardien » de Curtis, le chien du couple qui, d’après les résultats d’une expertise vétérinaire et d’analyses ADN, serait « l’unique auteur des morsures ayant causé le décès », le compagnon de la victime est placé sous contrôle judiciaire, mais en liberté, pour « avoir par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité […] involontairement causé la mort » d’Elisa Pilarski.

Par ailleurs, il est interdit à Christophe Ellul d’entrer en contact avec la famille de la défunte, constituée partie civile.

Le communiqué précise que des « recours sont actuellement en cours devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Amiens », à la demande des proches de la victime. La saisine ou non du tribunal correctionnel « aux fins de jugement », ainsi que les « suites qu’il conviendra de donner à cette affaire » dépendront de « l’issue de l’information judiciaire ».

Rappel des faits et des principales évolutions de l’affaire

Le 16 novembre 2019, Christophe Ellul, alerté par SMS par sa compagne Elisa Pilarski qui se trouvait à la forêt domaniale de Retz dans l’Aisne, avait retrouvé son corps aux côtés de Curtis, l’un des chiens du couple. D’après l’autopsie effectuée sur la jeune femme, son décès résultait d’une « une hémorragie consécutive à plusieurs morsures ».

Curtis, mais aussi les chiens de chasse à courre du « Rallye de la Passion », présents dans cette zone le jour du drame, avaient subi des prélèvements d’ADN. Les résultats des analyses, communiquées le 3 novembre dernier, « incriminaient » le seul Curtis. Les conclusions de l’expertise vétérinaire demandée par la justice, publiées quelques jours plus tôt, allaient dans le même sens : « Les morsures individualisables sont compatibles avec la mâchoire du seul Curtis, et non des chiens de chasse. »

Christophe Ellul n’avait cessé de clamer l’innocence de son chien, notamment lors d’une conférence de presse donnée avec son avocat, Me Alexandre Novion, en novembre 2020.