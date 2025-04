Adorable en journée, ce chien révèle un tout autre visage lorsqu’il tombe dans les bras de Morphée (vidéo)

Aussi adorables soient-elles, nos boules de poils se transforment une fois la nuit tombée. Non pas sous l’effet de la pleine lune, mais plutôt à cause de leur subconscient. Plongées dans leurs rêves, il leur arrive de révéler une nouvelle personnalité pendant leur sommeil. Elles peuvent alors se mettre à montrer les crocs, ou encore, à se bagarrer.

Cosmo, un croisé Labrador Retriever et Alano Espagnol, est surnommé le « chien ronfleur » sur TikTok. Et effectivement, en regardant le compte qui lui est dédié, on remarque les dizaines de publications le montrant en train de dormir. Le toutou est très actif pendant son sommeil, ce qui amuse beaucoup les internautes. Une vidéo récemment partagée est d'ailleurs devenue virale, car elle montre un visage bien différent du quadrupède.

Selon sa propriétaire, Cosmo est une véritable crème. Ce chien géant ne ferait pas de mal à une mouche. Il est d’une gentillesse sans nom, aimant tous ceux qui l’entourent et est même « le meilleur ami du facteur », plaisantait sa maîtresse. Malgré son physique imposant, il ne cherche jamais à s'imposer auprès de ses congénères. Au contraire, il a souvent peur de ceux-ci, notamment les Épagneuls s’ils se montrent un peu trop expressifs envers lui.

@cosmosnoring / TikTok

Une personnalité cachée

La propriétaire du canidé a conclu qu'il n'avait jamais passé de journées difficiles dans sa vie paisible. Pourtant, à chaque fois qu'il s'endort, Cosmo se plonge dans un monde d'action qu'il ne connaît pas au quotidien. Il s'amuse, il court, et pousse des petits cris pour exprimer son excitation. Son humaine a précisé qu'il était déjà tombé du canapé à force de remuer.

Récemment, Cosmo a vécu une nouvelle aventure au cours de l'une de ses siestes qui a beaucoup fait rire la toile. Rappelez-vous, le grand chien est absolument adorable avec tout le monde. Il ne s'est jamais bagarré ou fait part d’agressivité envers qui que ce soit. Toutefois, sur le clip vidéo relayé par Newsweek, on découvre le quadrupède en train de jouer les durs à cuire en montrant les crocs.

En légende, sa propriétaire a plaisanté : « Je ne l'ai jamais vu montrer les crocs pendant qu'il est éveillé, mais il rêve d'un épagneul ennemi ». Heureusement, Cosmo n'a pas eu besoin de se battre bien longtemps contre ses ennemis. Quelques secondes plus tard seulement, il était déjà redevenu l’adorable toutou du quotidien, dormant paisiblement !