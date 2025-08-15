Adoptés séparément, ces 2 chiens se croisent par hasard et se reconnaissent aussitôt comme frère et sœur (vidéo)

Lors de l’adoption d’un chiot, les chances sont minimes de croiser un jour, à l’occasion d’une promenade, des chiots de la même portée. Ces 2 chiens habitaient dans la même ville et leurs propriétaires ne pensaient pas qu’ils se croiseraient. Un jour, ils se sont rencontrés, et se sont reconnus immédiatement. L’émotion était perceptible du côté des chiens comme des propriétaires.

Quelles sont les chances de croiser un chiot de la même portée que le sien en plein New York ? C’est ce qu’a expérimenté Lola, une petite chienne de race Cavapoo, croisement Cavalier King Charles et Caniche Nain, il y a peu. Depuis, elle et son frère, Bear, se donnent rendez-vous régulièrement pour partager des moments de jeu.

@bearthecavapoo_nyc / TikTok

Un moment mémorable

Lola et Bear n’avaient que quelques mois lorsqu’ils se sont rencontrés pour la première fois, au détour d’une avenue de New York, racontait Parade Pets. Adoptés il y a quelques mois, les 2 chiots étaient issus de la même portée. Le moment de la rencontre a été gardé en vidéo, pour le plus grand bonheur des propriétaires, très émus de ce moment étonnant et assez peu probable.

@bearthecavapoo_nyc / TikTok

2 Cavapoos à New York

Les chiots se sont reconnus avant même que leurs propriétaires n’aient pu remarquer quoi que ce soit. L’entente a été immédiate, Lola et Bear s’étant reconnus mutuellement comme frère et sœur. Il y a quelques mois, ils partageaient sans doute le même panier, et tétaient la même maman.

Les propriétaires n’en sont pas restés là et les chiens, qui sont maintenant âgés de 5 ans, ont l’occasion de se revoir régulièrement. Ils se retrouvent pour jouer et même pour leurs anniversaires. Leur trajectoire de vie est tout à fait hors-norme, ce qui fait de ces chiens de vraies stars d’internet, en particulier sur TikTok.

Les chiots de la même portée peuvent-ils vraiment se reconnaître ?

Il n’existe pas de réponse évidente à cette question. Il existe autant d’exemples que de contre-exemples. Certains chiens peuvent passer l’un à côté de l’autre sans même se reconnaître, alors que d’autres semblent ne jamais s’être séparés.

Pour les spécialistes, c’est le temps qui pourrait faire la différence. Plus les chiots se sont côtoyés longtemps, plus ils ont de chances de se reconnaître. La qualité des échanges et l’environnement bienveillant est aussi un facteur qui pourrait expliquer cette variabilité interindividuelle. Lola et Bear se connaissent depuis toujours et entretiennent leur relation grâce à des rendez-vous réguliers. Leur entente fraternelle est devenue une belle amitié.