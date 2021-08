Les péripéties d'un chien qui s'est perdu dans les rues de New York pendant une semaine (vidéo)

A New York, une jeune femme recherchait désespérément sa chienne, disparue alors qu’elle était sous la garde d’un pet-sitter. Le canidé fugueur a déambulé à travers les rues de la Grande Pomme pendant plus d’une semaine avant d’être retrouvé dans un entrepôt.

Heather Angus est soulagée. Cette habitante de l’Upper West Side de Manhattan peut enfin à nouveau serrer sa chienne Indie dans les bras, chose dont elle avait été privée pendant plus d’une semaine, comme le rapporte le Daily Mail.

Le mardi 8 juin, la jeune femme avait confié Indie à un dog-sitter, mais la chienne avait réussi à lui échapper. Commençait alors pour elle un incroyable périple à travers les rues, avenues et tunnels de la ville.

Avant même que Heather Angus ne se rende compte de sa disparition, les apparitions d’Indie étaient signalés dans Nextdoor, un réseau social de voisinage. On y faisait alors état d’une chienne qui courait « à des vitesses jamais vues auparavant ».

Des habitants et des caméras de surveillance l’avaient également repérée en divers endroits de New York. La Metropolitan Transportation Authority (MTA), entreprise publique gérant les transports new-yorkais, avait même interrompu le trafic dans le Queens-Midtown Tunnel pour essayer d’y récupérer l’animal, mais sans succès.

MTA

L’appel des Bridges and Tunnels, filiale de la MTA exploitant les ponts et tunnels de New York, pour l’informer de ses vaines tentatives avait toutefois le mérite de redonner espoir à Heather Angus. Cette dernière ne comprenait pas comment sa chienne avait pu s’aventurer à plus de 3 kilomètres de chez elle.

« C’est un miracle », la fin du « pire cauchemar pour tout propriétaire de chien »

Elle a ensuite retrouvé la trace d’Indie sur une page Facebook consacrée aux animaux perdus. Elle y a appris que son amie à 4 pattes venait d’être vue près de Hunters Point, à Long Island City. C’est finalement dans un entrepôt de ce quartier du Queens, à plus de 6 kilomètres de son domicile, que la folle escapade de la chienne a pris fin, plus d’une semaine après. Elle s’y trouvait en compagnie d’un groupe de chats errants.

« C’est un miracle », estime Heather Angus, qui dit avoir vécu « le pire cauchemar pour tout propriétaire de chien ». Indie est indemne, n’ayant souffert que d’une très légère perte de poids et de petits égratignures sans gravité. Des retrouvailles rendues possibles grâce « à tous les anges impliqués » dans les recherches, confie la jeune femme, reconnaissante.

Heather Angus n’avait adopté Indie que quelques mois auparavant. La chienne avait été recueillie dans les rues de Calcutta, en Inde, avant d’être amenée aux Etats-Unis.