Cette chienne rescapée ayant dû faire le deuil de ses petits a brillamment surmonté sa peur des hommes (vidéo)

Ditta est passée de chienne endeuillée, désespérée et terrifiée à membre d’une famille à part entière, confiante et heureuse. Son sauvetage réalisé à la veille de la guerre en Ukraine et sa nouvelle vie au Royaume-Uni ont ému de nombreux internautes, notamment via le compte TikTok qui lui est consacré.

Sauvée de l’errance et de la guerre en Ukraine, une chienne a eu droit à un nouveau départ 2000 kilomètres plus loin et a désormais une famille aimante qui veille sur elle et est à ses petits soins.

Appelée Ditta, elle avait été découverte dans l’une des rues ukrainiennes avec ses 8 chiots, quelques semaines avant le conflit. Malheureusement, tous ses petits avaient contracté la parvovirose et aucun d’eux n’y avait survécu.



@dittawiggles / TikTok

Par la suite, la chienne croisée a été amenée au Royaume-Uni. Une semaine après son arrivée, elle a été adoptée par une famille qui lui consacre, depuis, un compte TikTok intitulé « @dittawiggles » et suivi par près de 900 000 abonnés.

Le nom n’a pas été choisi par hasard, « wiggles » signifiant tortillements et faisant référence à cette façon qu’elle a de se dandiner lorsqu’elle remue joyeusement la queue. Elle le fait notamment quand elle voit le petit-ami de son adoptante, qui est devenu son « papa ».

Chose qui semblait impensable quelques semaines plus tôt, car elle avait extrêmement peur des hommes. En effet, chaque fois qu’elle en voyait un, Ditta était terrifiée, se mettant à trembler et à pleurer.

L’amour de sa famille et la patience du compagnon de sa maîtresse l’ont aidée à surmonter sa crainte. Dans la vidéo ci-dessous, on peut voir l’évolution de sa relation avec le jeune homme, passant d’une posture méfiante et défensive à une attitude de confiance totale et de tendresse réciproque :

Une transformation spectaculaire

Cette autre vidéo montre comment elle l’accueille désormais lorsqu’il rentre à la maison :

Cette transformation spectaculaire et l’histoire poignante de Ditta que rapporte Express.co.uk ont ému de nombreux internautes. Ils sont tous ravis de constater qu’elle mène aujourd’hui une vie heureuse au sein d’une famille à la bienveillance sans limite.