Adopté puis abandonné 30 minutes après son adoption, ce chien se relève d’un échec douloureux et voit enfin un nouvel avenir se dessiner (vidéo)

L’espoir était bel et bien là pour Scooby, ce grand chien qui avait connu l’errance, puis le réconfort au sein d’une famille d’accueil aimante. Alors qu’un nouvel avenir se dessinait de manière plus précise, avec une adoption définitive en famille, le grand chien a été confronté au pire : un retour à la case départ à peine 30 minutes après avoir quitté son port d’attache.

« Il a été amené au refuge début juillet », se souvient Sophia Roth, bénévole et famille d’accueil à Baltimore (Maryland, États-unis). Il a fallu un long temps de reconstruction pour ce chien qui a vécu en famille, mais a été abandonné du jour au lendemain. Scooby a vécu un véritable ascenseur émotionnel en l’espace de quelques dizaines de minutes.

@sophiebri98 / TikTok

« Il a l’habitude de dormir dans un lit sous les couvertures »

On connaît le rôle déterminant des familles d’accueil dans la rémission des chiens abandonnés. Ayant connu une vie en famille, Scooby a subi une double peine : celle d’être abandonné, et de devoir dire adieu à ses habitudes. Sophia, connue en tant que « @sophiebri98 » sur TikTok, a pu lui apporter tout le réconfort nécessaire pour avancer.

@sophiebri98 / TikTok

Elle expliquait à Newsweek : « Il a été trouvé errant, mais il avait clairement l’habitude de vivre dans une maison qui se souciait de lui autrefois. Il connaît les commandes et a l’habitude de dormir dans un lit sous les couvertures ».

Au fil des semaines, Scooby a repris confiance en lui.

@sophiebri98 / TikTok

Une triste expérience de 30 minutes

Sophia pensait être arrivée au bout de sa mission lorsque qu’une famille s’est manifestée pour une adoption. Elle était très heureuse pour Scooby qui allait définitivement pouvoir entamer un nouveau chapitre de sa vie. Le SMS envoyé à Sophia 30 minutes après le départ des nouveaux propriétaires en disait long : « Ils ont littéralement décidé qu’il était trop énergique » se souvient la mère d’accueil. Ne laissant même pas le temps à Scooby de s’acclimater à son nouvel environnement, il a immédiatement été renvoyé vers sa maisons d’origine. Ce nouvel échec pour Scooby allait confronter Sophia a un nouveau défi.

« C’est un garçon très affectueux »

La bénévole a exprimé sa révolte sur TikTok. Malgré la situation attristante, Sophia a montré aux internautes qu’elle gardait de l’espoir face à ce chien qui aime s’amuser, est très affectueux et raffole en particulier « des randonnées, des promenades et de câlins ». Récemment le chien a même appris à jouer avec des jouets, chose qu’il n’avait semble-t-il pas côtoyée auparavant.

@sophiebri98 / TikTok

La belle nouvelle est arrivée peu après la médiatisation de Scooby : une famille a été rencontrée. Sophia met ses espoirs entre les mains de ces adoptants qui ont déjà connaissance de la race de Scooby et souhaitent s’engager plus intensément dans la cause animale.