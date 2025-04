Absorbé par son agréable sieste, un chien refuge de bouger pendant un tremblement de terre (vidéo)

Echo, un Samoyède, vit en Thaïlande aux côtés de ses proches. Le pays d’Asie connaît malheureusement de nombreuses catastrophes naturelles et récemment, ses habitants ont été victimes d’un énième tremblement de terre. En sentant les secousses, la famille d’Echo a immédiatement évacué les lieux. Toutefois, elle a été confrontée à l’impassibilité du toutou, qui n’avait aucune envie de se lever à ce moment.

Echo était allongé sur un tapis et profitait d’une sieste agréable quand les murs ont commencé à trembler. Dans ces moments, les minutes sont comptées pour se mettre en sécurité. Ses propriétaires se sont alors levés précipitamment et ont tenté de réveiller le Samoyède pour qu’il les suive, mais ce dernier en avait décidé autrement.

@echo.samoyed / TikTok

Des tentatives vaines

Quand sa maîtresse a commencé à le solliciter, l’animal n’a pas réagi. Il était allongé sur le côté et la femme avait beau tenter de le tirer de tous les côtés, Echo refusait catégoriquement de coopérer. Il n’avait aucunement conscience que le danger était imminent et se laissait manipuler sans bouger d’un cil.

Avec ses 32 kilos, impossible pour ses maîtres de le déplacer, même lorsqu’ils se sont mis à 2 pour le pousser. Selon Must Share News, ils ont dû aller chercher des friandises pour l’appâter et enfin le convaincre de se lever. Heureusement, toute la famille a pu se mettre à l’abri à temps et personne n’a été blessé.

Une caméra de surveillance présente dans le logement a capturé cette scène presque lunaire. Le clip a ensuite été partagé sur TikTok et comptabilise à ce jour plus de 5 millions de vues.

De nombreux internautes n’ont pas pu résister à l’envie de commenter la publication après l’avoir visionnée et se sont exprimés dans la section des commentaires. Avec humour, une personne a remis en doute l'instinct du canidé : « Les animaux ont un instinct puissant pour détecter les catastrophes naturelles. Pendant ce temps, les ronflements du chien s'intensifient », écrivait-elle.

Pour défendre Echo, quelqu’un a émis une autre hypothèse : « Il savait que c'était bien, que ce n'était pas dangereux ». Quoi qu’il en soit, l’important est que toute la famille, toutou compris, soit saine et sauve !