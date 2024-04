Piégé depuis 12 jours dans les décombres causé par un tremblement de terre, ce chat est repéré en direct lors de la retransmission TV de la démolition du bâtiment

Il y a plus d’une semaine, Taïwan et d’autres pays d’Asie ont été frappés par un violent tremblement de terre faisant de nombreuses victimes. Des bâtiments se sont effondrés sous sa puissance et plusieurs personnes sont encore portées disparues. Des propriétaires recherchent également leur animal de compagnie et l’un d'eux a eu la chance de retrouver son fidèle compagnon félin après 12 jours d’absence.