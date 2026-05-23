Abandonnés dans une décharge enneigée, ces 4 chiots transis de froid tentaient de survivre grâce à des morceaux de carton

Dans une décharge enneigée du Canada, 4 petits chiots livrés à eux-mêmes ont survécu comme ils pouvaient, blottis les uns contre les autres et protégés par de simples morceaux de carton. Sans l’intervention d’un passant attentif et d’une équipe de sauvetage locale, leur histoire aurait certainement pu s’arrêter là…

Les jeunes chiots sont particulièrement vulnérables, surtout lorsqu’ils sont livrés à eux-mêmes. Le froid, la malnutrition, ainsi que les infections et les parasites représentent pour eux des dangers immédiats, parfois fatals. Leur petit organisme fragile a alors besoin d’une prise en charge rapide pour avoir une chance de survivre et de se développer correctement. Sans l’intervention d’un bon samaritain, les 4 chiots dont il est question ici n’auraient sans doute pas eu cette chance.

Des cartons pour seule protection

Dans une décharge enneigée de La Loche, au Canada, 4 petits chiots croisés Husky tentaient de survivre comme ils pouvaient. Sans protection ni présence humaine, ils se serraient les uns contre les autres pour se réchauffer, s’abritant avec des morceaux de carton trouvés sur place.

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© Humboldt & District SPCA / Facebook

Ils n'attendaient qu'une chose : qu’une aide arrive enfin. Quand un passant les a remarqués, il a immédiatement alerté la SPCA locale, qui a pris les choses en main.

Les sauveteurs sont alors intervenus sans attendre pour sortir les petites boules de poils de ce froid dangereux et les conduire au refuge, où, enfin en sécurité, elles ont pu se détendre et se blottir sous de douces couvertures.

© Humboldt & District SPCA / Facebook

Des soins intensifs pour leur offrir une nouvelle chance

Dès leur prise en charge, les petits rescapés ont reçu des soins intensifs. « Il a fallu les réchauffer car ils étaient gelés », a expliqué Janice Weber, présidente de la SPCA, à The Dodo.

Peu à peu, ils ont été nourris avec de petits repas réguliers pour réhabituer leur organisme à une alimentation saine, tandis qu’un vétérinaire a estimé le jeune âge de ces frères et sœurs (3 petites femelles et un mâle) à environ 4 semaines.

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Fragiles et infestés de poux, les chiots ont aussi eu besoin de longs soins : bains, brossages et traitements pour soulager leur peau irritée et leurs démangeaisons.

Encore au refuge aujourd'hui, ils continuent de recevoir des soins adaptés et leur état s’améliore chaque jour. Bientôt, ils seront prêts à rencontrer des familles aimantes, avec la promesse d’un avenir où ils n’auront plus jamais froid ni faim.