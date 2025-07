Abandonnés aux portes d’un refuge, ces chiots tous malvoyants ou malentendants peuvent désormais rêver à un avenir meilleur

Comme tous les pays du monde, les États-Unis connaissent chaque année une hausse drastique des abandons. L’irresponsabilité et la lâcheté humaine n’ont malheureusement plus de limites et il est de plus en plus commun de trouver des chiots errants ou des adultes maltraités… Les membres de l’association Saving Hope Rescue, dont le refuge se trouve à Fort Worth, dans l’État du Texas, ont découvert lors d’un beau matin du mois d’août, un carton fermé et déposé juste à l’entrée de l’établissement. Dessus, la mention “chiots” était inscrite, laissant ainsi peu de place au contenu de la boîte… À l’intérieur se trouvaient en effet pas moins de 6 adorables boules de poils à la robe immaculée.

© Saving Hope Rescue

Des chiots très spéciaux

Malgré le manque de places disponibles au sein du refuge, les bénévoles ont évidemment refusé de laisser les chiots sur place. Rapidement, la portée a été mise en sécurité à l’intérieur du bâtiment et un appel à témoins a été lancé sur les réseaux sociaux. En attendant d’en savoir plus, les équipes de Saving Hope Rescue ont rassuré puis examiné les chiots. En quelques heures à peine, ils ont compris que quelque chose clochait chez chacun d’entre eux. “Au début, ils étaient tous considérés comme aveugles et sourds. Toutefois, au fur et à mesure que le temps passait et qu'ils grandissaient, nous avons découvert que certains chiots étaient plus déficients (visuels et auditifs) que d'autres”, a expliqué la bénévole Lauren Anton lors d’un entretien accordé à The Dodo.

© Saving Hope Rescue

“Mate est un bon exemple de chiot légèrement déficient. Nous ne savons pas à quel point elle peut voir et entendre, bien sûr, mais nous savons qu'elle peut entendre les appels, qu'elle sait quand nous secouons le sac de nourriture et qu'elle s'approche lorsqu'on lui demande de venir. Koala, pour sa part, est beaucoup plus atteint. Nous ne savons pas exactement ce qu'il peut voir. Peut-être juste des ombres…”, a ensuite précisé la jeune femme. Heureusement, avec beaucoup d’amour et de bienveillance, tous ces chiots pourront avoir une vie presque normale. “Au cours des dernières semaines, ils sont passés de bébés endormis à chiots turbulents”, a conclu Lauren.

A lire aussi : La propriétaire d’un chien de 22 ans partage sa routine hors du commun qui est un modèle de bienveillance (vidéo)

© Saving Hope Rescue