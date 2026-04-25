Abandonnée pendant 2 jours dans une chambre d’hôtel, cette chienne atteinte de plusieurs tumeurs cherche une « famille aimante »

Trouvée seule dans une chambre d’hôtel à Marseille le 16 avril, une chienne a été abandonnée par ses propriétaires pendant 2 jours. Le gérant de l’hôtel et la police de la cité phocéenne lui ont porté secours et l’ont confiée à l’association de protection animale La Maison du Coeur. Celle-ci cherche à présent un nouveau foyer pour cette chienne de race American Staff souffrant de plusieurs tumeurs.

Ce jeudi 16 avril dernier, dans un hôtel de la cité phocéenne situé dans le quartier de Belsunce (1er arrondissement de Marseille), un American Staffordshire a été retrouvé dans la chambre où il était seul depuis au moins 2 jours.

Une intervention de la brigade Scooteriste

Alerté par l’absence du couple de clients venu avec le chien dans son hôtel, le gérant a contacté la police afin d’intervenir dans l’une des chambres, où l’animal se trouvait toujours. Comme le relatait TF1 Info , la police municipale de Marseille s’est rendue sur place et a pris en charge la chienne avant de la conduire auprès de La Maison du Coeur , une association de protection animale.

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Une chienne atteinte de plusieurs tumeurs

Après un examen vétérinaire, il s’est avéré que la chienne, âgée de 4 ans, souffre de plusieurs tumeurs et nécessite des soins très coûteux, ce qui est sans doute la raison de l’abandon par ses maîtres. En parallèle, la responsable de La Maison du Coeur précisait au média Ici Provence que l’ancien propriétaire de la chienne l’avait donnée à un couple de sans-abri. Ce sont eux qui l’ont abandonnée dans l’hôtel, peut-être en raison de ses soucis de santé. Quoi qu’il en soit, désormais, l’association cherche une « famille aimante », qui sera en mesure d’accueillir et soigner la chienne qui « est vaillante » malgré ses tumeurs.

L’info Woopets : que risque un propriétaire pour l’abandon de son chien ?

Le site agriculture.gouv le rappelle, l’abandon d’un animal est un délit passible de sanctions, d'après l' article 521-1 du Code pénal .

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3 ans d’emprisonnement.

45 000 € d’amende.

Pour rappel, en cas de difficultés financières pour affronter les soucis de santé de son animal de compagnie, il existe des solutions mises en place, par exemple, par la fondation Assistance aux Animaux, grâce auxquelles il est possible de bénéficier de frais vétérinaires réduits.