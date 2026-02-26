Abandonnée dans une maison vide par son propriétaire expulsé, une chienne terrorisée est secourue par une enquêtrice

Abandonnée par son propriétaire expulsé, une femelle Malinois a survécu seule pendant des semaines dans une maison insalubre de la Somme. Secourue in extremis par une enquêtrice de la Fondation 30 Millions d'Amis, la chienne terrorisée et affamée réapprend aujourd'hui à faire confiance aux humains au sein d'un refuge.

Sur son site , la Fondation 30 Millions d'Amis a relaté le sauvetage d'une chienne victime d'abandon réalisé par l'une de ses enquêtrices, Stéphanie, dans une propriété de la Somme.

Kira, femelle Berger Belge Malinois de 2 ans, avait été laissée seule dans une maison déserte depuis le mois de décembre 2025. Prévenue, la Fondation avait donc dépêché Stéphanie sur les lieux. « Le portillon de la maison qui donnait sur le jardin était ouvert, c’est là que j’ai vu la chienne à l’intérieur du logement grâce à une porte vitrée. Elle était complètement terrorisée », raconte l'enquêtrice.



Kira était non seulement prisonnière de cette maison, mais elle était, en plus, affamée, assoiffée et elle devait évoluer au milieu de ses propres excréments.

Les coordonnées de son propriétaire ont pu être retrouvées. Il s'est avéré qu'il avait été expulsé de la maison et qu'il logeait dans un appartement. Il avait déménagé en laissant l'animal sur place.

Contacté, l'intéressé a refusé d'admettre qu'il avait abandonné Kira, affirmant qu'il lui rendait visite quotidiennement pour lui donner à manger et nettoyer les lieux. Des propos ayant laissé Stéphanie perplexe, « vu l’état du logement et de la chienne » .

Finalement cédée à la Fondation 30 Millions d'Amis par son détenteur, la Malinoise a été confiée à la SPPA Refuge d'Amiens. Elle a également été examinée par un vétérinaire.

« Une fois en confiance, elle se montre très obéissante, attentive et volontaire »

« Petit à petit, elle accorde sa confiance aux soigneurs, à son rythme, peut-on lire au sujet de Kira sur la page Facebook de la structure d'accueil samarienne. Une fois en confiance, elle se montre très obéissante, attentive et volontaire. C’est une chienne que nous apprenons encore à découvrir, mais une chose est sûre : elle a un très beau potentiel, notamment pour des personnes qui connaissent bien la race et ses besoins ».

La SPPA Refuge d'Amiens lui cherche un foyer aimant, idéalement calme, sans enfant et constitué de « personnes patientes, cohérentes et investies ».

La Fondation 30 Millions d'Amis a annoncé qu'elle avait l'intention de porter plainte.