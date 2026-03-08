Abandonnés en pleine nuit dans un parc ce chiot terrifié refuse de fuir sans son frère en cage lors de leur sauvetage

Ce sont 2 chiots abandonnés qui ont été repérés par des habitants cette nuit-là. Des sauveteurs se sont aventurés dans cet endroit vide et sont tombés sur les 2 boules de poils en quête de tendresse. L’un des chiots s’était échappé de sa caisse, mais restait collé à son compagnon. La suite de leur parcours a été marqué par cette même complicité, encore plus sereine une fois les soucis de santé derrière eux.

C’est Suzette Hall de Logan’s Legacy qui a assuré le sauvetage aux côtés de son collègue, sauveteur également, Rosario Ortiz. Le duo n’était pas serein en apprenant que 2 jeunes chiens avaient été abandonnés. « C’est le genre d’obscurité qui vous retourne l’estomac », confiait Suzette Hall à The Dodo.

Un endroit terrifiant

En effet, le lieu du sauvetage avait de quoi impressionner, notamment car il peut être fréquenté par des animaux sauvages. Aucun lampadaire ne permettait d’éclairer la zone, et les sauveteurs ont dû se laisser guider par le faisceau de leurs lampes de poche. Au bout de quelques minutes, 4 billes brillantes se sont détachées du paysage. Il s’agissait des canidés à sauver.

Suzette Hall se souvient avoir « senti » leur présence. La surprise a été d’autant plus grande quand ils se sont retrouvés face à 2 cages entourées de déchets. « Quelqu’un a pris ces 2 petits gars et les a mis dans des caisses et les a abandonnés dans un immense parc sombre rempli de coyotes. Qui fait ça ? », ajoutait la sauveteuse, en colère.

L’auteur des faits ou un passant leur avait laissé une part de pizza dans l’une des caisses.

Suzette Hall / Facebook

« Resté juste à côté de sa caisse »

Devant la scène désolante, Suzette Hall a aussi pu remarquer qu’un chiot était parvenu à ouvrir sa caisse. Fortement insécurité et souhaitant sûrement rester aux côtés de son compagnon, il ne s’est pas échappé, mais se collait à l’autre cage comme pour dire « je ne t’abandonnerai pas ».

En quelques minutes, les bénévoles sont parvenus à attraper le chiot. « J’ai touché la caisse où se trouvait son ami pour qu’il puisse voir que je ne lui voulais aucun mal », ajoute Suzette Hall.

Un tendre duo

En se rapprochant de la sauveteuse, le petit chien a adressé quelques gentils coups de langue, une vraie marque de confiance. L’équipe a tout de suite pris la route vers la clinique. Le soulagement était immense lorsque le vétérinaire a confirmé la bonne santé des chiots.

« Reconnaissants », et se « sentant en sécurité », les boules de poils nommées Cupidon et Ero ont été placées temporairement dans une famille d’accueil.

Toujours impliquée dans sa démarche, Suzette Hall concluait : « Parfois les miracles ressemblent à 2 petits gars fraîchement soignés et souriants comme Cupidon et Ero ». Nous souhaitons la meilleure suite possible à ce tendre duo.