Bouleversé par le sort d'une chienne abandonnée sur un parking avec un sac de croquettes éventré, l'homme qui l'a découverte décide de l'adopter

Une chienne victime d’abandon a été secourue par les forces de l’ordre et a très probablement déjà trouvé une famille aimante, rapportait WXYZ Channel 7 le jeudi 7 novembre.

Les faits ont eu lieu tôt le matin du mercredi 6 novembre à Saint Clair Shores dans le Michigan (Etats-Unis). Des employés de l’entreprise Smith's Hardwood & Construction s’apprêtaient à monter à bord de leur fourgon pour entamer leur journée de travail. Heureusement, ils ont eu la présence d’esprit de faire le tour du véhicule avant de démarrer, ce qui leur a permis de se rendre compte de la présence d’une chienne attachée à l’arrière.

A côté de l’animal au pelage noir, Anthony Monteleone et ses collègues ont découvert un grand sac de croquettes éventré. Choqués, ils ont tout de suite compris que la chienne venait d’être abandonnée.



WXYZ Channel 7

« Je suis un grand amoureux des animaux, confie Anthony Monteleone auprès de WXYZ Channel 7. J’ai toujours aimé les animaux, en particulier les chiens. Voir cela m’a immédiatement brisé le cœur. »

La police locale (St. Clair Shores Police Department) a été alertée par ces bons samaritains. Des agents du service de contrôle des animaux du comté de Macomb, qui relève du bureau du shérif, ont aussitôt été envoyés sur les lieux. L’un d’eux est l’adjoint Brandon Davis, qui considère que le fait d’avoir laissé de la nourriture « n’améliore pas les choses. Tout ce que cela signifie, c'est qu'il n'y avait aucune intention de revenir ».

En visionnant les images de vidéosurveillance, les intervenants ont eu la confirmation de l’abandon. L’enregistrement montre une dame attacher la chienne au fourgon avant de s’en aller. Il était alors 6 heures.



WXYZ Channel 7

« Elle mérite un foyer chaleureux et aimant et j'espère pouvoir le lui donner »

Scandalisé, Anthony Monteleone ne peut s’empêcher de penser à ce qui serait arrivé à la chienne si lui et ses collègues ne l’avaient pas découverte à temps. « Et si elle s’était cachée sous la voiture et qu'un des gars démarrait le fourgon pour se rendre sur le chantier ? C'est une horrible pensée », dit-il.

WXYZ Channel 7

La croisée Labrador Retriever / Pitbull a été placée au refuge du comté de Macomb, mais elle n’y séjournera pas longtemps. Anthony Monteleone a, en effet, l’intention d’en faire le nouveau membre de sa famille. « Je vais adopter cette chienne, promet-il. Elle avait l’air si triste, terrifiée. Aucune créature ne mérite ça. Elle mérite un foyer chaleureux et aimant et j'espère pouvoir le lui donner. »