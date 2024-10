Après avoir passé des années dans la rue, ce chat de 9 ans goûte enfin au confort de la vie d'intérieur et revit

Comme le révèle un article publié sur le site de Love Meow, Darius a certainement passé toute sa vie dans la rue. À la fin de l’hiver, le matou est apparu sur la terrasse d’un résident. Affamé et blessé, il avait désespérément besoin d’aide.

Le propriétaire des lieux, sensible à son état, lui a généreusement offert de la nourriture. Par la suite, il a placé une cage afin de l’attraper et de le mettre en sécurité. Le va-nu-pattes avait tellement faim, qu’il s’est immédiatement dirigé vers le repas qui l’attendait à l’intérieur.

© Chatons Orphelins Montréal

« Vu son état, il n’aurait pas survécu beaucoup plus longtemps dehors, confie l’équipe de Chatons Orphelins Montréal qui l’a pris en charge, il a enfin pu passer sa première nuit dans la chaleur et le confort d’un foyer. »

© Chatons Orphelins Montréal

Sur la voie de la guérison

Après avoir fait ses adieux à la rue, Darius a eu droit à une visite de contrôle chez le vétérinaire.

En plus des puces, des vers et d’une infection des oreilles, le félin âgé d’environ 9 ans arborait une blessure au niveau de l’œil ainsi qu’une plaie sur le cou.

© Chatons Orphelins Montréal

« Il est parti en famille d’accueil pour se soigner et reprendre des forces. Il a pu être opéré de l’œil et des dents. Désormais, il ne souffre plus quand il mange, poursuivent ses bienfaiteurs, son côté doux est ressorti au bout de quelques jours. » Darius, qui avait toujours connu le froid, la faim et la peur, est rapidement sorti de sa coquille après avoir profité de son nouveau confort.

Alors qu’il cheminait sur la voie de la guérison, son état s’est mystérieusement dégradé du jour au lendemain. D’après nos confrères d’outre-Atlantique, le chat a passé 2 jours à la clinique vétérinaire.

© Chatons Orphelins Montréal

« Il a un grand besoin d’amour »

Grâce à une nouvelle routine et un nouveau régime alimentaire, Darius se porte mieux.

« Il a traversé un long chemin semé d’épreuves et il profite désormais de sa nouvelle vie, indiquent ses sauveurs, il aime se blottir dans nos bras, ronronner et frotter sa tête contre nous. Il a un grand besoin d’amour et ronronne dès qu’on le câline. »

© Chatons Orphelins Montréal

L’errance n’est plus qu’un lointain souvenir. Grâce à ce sauvetage, Darius savoure sa vie de chat d’intérieur.

Il a même retrouvé une seconde jeunesse ! Énergique, il adore s’amuser avec les jouets offerts par ses bienfaiteurs. Un matou bien gâté !

A lire aussi : Un petit chaton remue les oreilles de joie lorsqu'il peut enfin manger à sa faim (vidéo)

© Chatons Orphelins Montréal