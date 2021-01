Abandonné par ses anciens propriétaires, ce chien couvert de puces défie les pronostics des vétérinaires et trouve une famille aimante

Découverte et secourue en Chine, une jeune chienne très mal en point et que les bénévoles croyaient condamnée, a pu commencer sa nouvelle vie aux Etats-Unis. Pumpkin a désormais une famille et d’autres chiens pour jouer.

L’équipe de Harbin SHS, une association basée dans le Nord-est de la Chine et fondée par 2 Britanniques et une Australienne, a été appelée à intervenir dans une résidence de la ville. Au pied de l’escalier, les bénévoles ont effectivement découvert un chiot Bulldog Anglais femelle en grande détresse, d'après Animal Channel.

La chienne était très faible, quasi immobile et grelottante. Atteinte de la gale, elle avait perdu une grande partie de sa robe. Elle souffrait tellement que ses chances de survie semblaient extrêmement minces.

Emmenée chez le vétérinaire, elle a été mise sous perfusion, car elle était déshydratée et sous-nourrie. Jusque-là, elle n’avait mangé que des feuilles d’arbre.

Après son hospitalisation, la chienne, qui a été appelée Pumpkin, a mis des semaines avant d’accepter de sortir de sa cage et d’avoir quelques échanges avec les bénévoles. Ces dernières l’ont toutefois aidée à sortir de son isolement en usant d’encouragements et de friandises.

Peu à peu, Pumpkin a repris des forces et du poids. Elle guérissait de la gale et son poil repoussait, en même temps que sa personnalité douce et affectueuse se révélait.

Une famille d’accueil a été trouvée pour elle aux Etats-Unis. Elle a fait le voyage transpacifique et découvert son nouvel environnement, chez Jessica Kerrigan. Cette dernière avait récemment perdu son chien. Une amie travaillant au refuge américain où Pumpkin avait été transférée entretemps, lui a parlé de la chienne.

Les Kerrigan ont tout de suite adoré Pumpkin, si bien qu’ils ont fini par décider de l’adopter définitivement.

Avec les autres chiens de la famille, Pumpkin mène une vie paisible et joyeuse du côté de Newport Beach. Le compte Instagram qui leur est consacré est suivi par plus de 13 mille abonnés.

Voici son histoire en vidéo :