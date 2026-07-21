Abandonné par sa maîtresse dans le hall d'un refuge, ce chien reprend confiance grâce aux bénévoles qui veillent sur lui (vidéo)

Abandonné dans un refuge dans des circonstances poignantes, Tank a heureusement trouvé auprès des bénévoles le réconfort dont il avait besoin pour reprendre confiance. Aujourd’hui transformé, le Pitbull attend désormais une famille prête à lui offrir la seconde chance qu’il mérite.

Récemment, les membres du personnel du refuge de la Humane Society of Greater Miami, situé à North Miami Beach en Floride (Etats-Unis), ont été surpris de découvrir un chien seul dans le hall d'accueil alors que celui-ci était censé être fermé. Le Pitbull, qui répond désormais au nom de Tank, avait sa laisse attachée au collier et semblait apeuré et perdu.

« Tank était extrêmement anxieux. Il tremblait, était effrayé et a même uriné sous le coup de la peur », raconte l'association floridienne à The Dodo .



Humane Society of Greater Miami

Il leur fallait consulter les enregistrements de la caméra de surveillance pour comprendre comment le canidé s'était retrouvé là. Les images qu'ils ont ainsi vues les ont choqués ; une femme était entrée dans le hall avec le chien, avant de relâcher la laisse pour repartir sans lui. Le malheureux quadrupède ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Il voyait sa maîtresse quitter les lieux et s'éloigner en le laissant sur place.

C'est ce que l'on peut voir dans la vidéo ci-dessous, postée sur TikTok :

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@humanemiami How Tank’s story started vs. how it’s going. ?? About a month ago, Tank was abandoned in our lobby on a day we were closed to the public. Somehow, our front door magnet malfunctioned, allowing him to be left inside. Thankfully, he didn’t slip back through the door or run away, but he did watch as the person he trusted walked away and drove off. When Tank first arrived, he was absolutely terrified. He was so overwhelmed with fear that he would urinate on himself, and he struggled with being leashed because he was reacting defensively out of fear. He wasn’t being “bad.” He was simply scared and trying to protect himself in an unfamiliar, scary place. Fast forward a month, and Tank is finally starting to let his guard down. He’s learning that the people around him aren’t here to hurt him. Day by day, he’s gaining confidence, building trust, and showing us the sweet, loving dog that was buried beneath all that fear. It’s heartbreaking how Tank’s story began, but we’re determined to make sure that’s not how it ends. His past may have been filled with fear and abandonment, but we’re hoping his future is filled with love, security, and the forever family he has always deserved. ?? If you’re interest in adopting this 3-year-old, 78lb handsome boy, come by our adopter center today! #adoptme #adoptdontshop #abandoned #humanemiami #adoptadog ? Clocks (Originally performed by Coldplay) (Instrumental Version) - StudiOke

Une séquence qui s'enchaîne, heureusement, sur des images plus joyeuses, celle d'un Tank choyé par les bénévoles du refuge, jouant dans le jardin et allongé sur un couchage douillet.

« Pour une raison inconnue, le système magnétique de la porte d'entrée a mal fonctionné, ce qui a permis qu'il se retrouve à l'intérieur », indique le refuge. Par chance, Tank n'était pas sorti à son tour, autrement, il se serait retrouvé livré à lui-même dans la rue.

« Il sait que nous sommes là pour prendre soin de lui »

Le chien se porte mieux depuis cet épisode, grâce à l'attention portée par l'équipe de la Humane Society of Greater Miami. « C'est tellement gratifiant de voir Tank sortir peu à peu de sa coquille », confie l'association.



Humane Society of Greater Miami

« Il gagne chaque jour un peu plus en assurance, et la différence est incroyable, poursuit-elle. Les promenades sont devenues bien plus faciles et il est beaucoup plus à l'aise dans ses interactions avec notre personnel, maintenant qu'il sait que nous sommes là pour prendre soin de lui. »

Les bénévoles sont déterminés à lui trouver la famille aimante qu'il mérite pour qu'il puisse définitivement tourner cette triste page de sa vie.