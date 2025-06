Une piqûre de guêpe a failli coûter la vie à un Teckel de 6 mois, sa maîtresse alerte les autres propriétaires de chiens

Emily Tomas et son Teckel Bowie étaient chez eux lorsque l’incident s’est produit. Le petit chien de 6 mois jouait tranquillement dans le jardin lorsqu’il a accouru vers la maison tout en hurlant. Trouvant refuge dans son panier, Emily a rapidement compris de quoi il s’agissait.

Emily a craint le pire, rapportait Vets Now. En voyant son chien dans un état de choc, haletant et avec le regard convulsé, elle a bien cru qu’elle allait le perdre.

Vets Now / Facebook

Un sacré dimanche soir pour Bowie

D’ordinaire, Bowie qui vit depuis presque 2 mois avec ses propriétaires, s’amuse dans le jardin et aime passer beaucoup de temps en extérieur. Ce soir-là, tout ne s’est pas passé comme prévu et le chien a subi une piqûre de guêpe à la lèvre. Sa maîtresse ne l’a compris qu’un peu plus tard, lorsque le petit chien était en train de perdre la conscience, suite au choc de l’importante piqûre.

Le jour était également mal choisi car le vétérinaire habituel d’Emily et de son compagnon James, n’était pas disponible. Ils se sont donc adressés à la clinique Blaise Referrals, situé à Birmingham (Royaume-Uni). Membre du réseau Vets Now, le cabinet se tenait prêt à recevoir la famille en urgence.

Vets Now / Facebook

Un souvenir indélébile

Emily se souvient encore de ce trajet houleux, son compagnon James au volant de leur voiture, et elle sur le siège passager tentant tant bien que mal de soulager Bowie encore bouleversé par ce qu’il venait de subir.

Les propriétaires sont arrivés à temps à la clinique et Bowie a été admis aux urgences.

L’équipe s’est assurée que l’affection ne dépassait pas la lèvre du chien. En effet, des signes au niveau du cœur ou de l’abdomen, avec des saignements, peuvent être l'indice d’une atteinte plus grave, et parfois, d’un choc anaphylactique. Avec son petit poids corporel, Bowie a été très courageux, tenant le coup face à la batterie d’examens.

A lire aussi : Ses chiots quittent le refuge un à un, cette chienne regarde partir sa dernière famille sans savoir quand viendra la sienne

« Demandez de l’aide sans délai »

Sorti d’affaire, le Teckel est passé à côté du pire grâce à la réactivité de sa maîtresse. Cette dernière s’applique désormais à faire de la prévention autour d’elle concernant les piqûres de guêpes. La propriétaire expliquait que ce danger est présent toute l’année : « tout cela s’est produit le premier jour de décembre de l’année dernière, au milieu de l’hiver, alors que vous pourriez penser qu’il n’y aucun danger », rappelle-t-elle.