Abandonné dans un train et pris de panique, ce chien retrouve la sérénité auprès de ses bienfaiteurs (vidéo)

En Inde, un chien a perturbé la circulation d’un train après s’être mis à attaquer les passagers. Il ne s’agissait pas d’un animal incontrôlable, mais d’un canidé terrorisé après avoir été abandonné par son maître. Des agents animaliers sont parvenus à le récupérer et le quadrupède est désormais sous la garde de bienfaiteurs.

Le 16 août dernier, dans la matinée, un chien voyageant à bord d’un train à Raxaul (Inde), a subi un abandon cruel de la part de son propriétaire. Ce dernier l’a simplement attaché contre un siège et s’en est allé. L’animal, quant à lui, est resté à l’intérieur du wagon, traumatisé. Ses sauveteurs ont eu bien du mal à l’approcher tant il était sur la défensive.

Sa réaction paraît légitime lorsque nous imaginons ce qu’il a pu ressentir ce jour-là. Selon des témoins, une personne serait entrée dans le wagon du train accompagnée du chien, puis aurait attaché ce dernier avec sa laisse sur le pied d’un siège. L’individu, qui n’a toujours pas été identifié, serait ensuite sorti en laissant l’animal sur place, rapportait le Free Press Journal .

@TheNewspaperD / X

Une détresse totale

En constatant que son propriétaire ne revenait pas et en comprenant qu’il était seul, le canidé s’est mis sur la défensive. Ceux qui ont essayé de le libérer ont manqué de se faire mordre, car il ne laissait personne l’approcher. En plus des passagers, les agents ferroviaires ont tenté de le prendre en charge, en vain. Il était trop agressif pour être déplacé en toute sécurité.

Plus personne ne pouvait accéder au wagon dans lequel il se trouvait et cela a ralenti le trafic. Finalement, le chien a pu être extirpé du véhicule et emmené à la gare de Darbhanga, où les agents ferroviaires l’ont accueilli. Il a ensuite été placé sous la garde du Conseil de protection des animaux. Celui-ci veillera sur son bien-être et se chargera de sa réhabilitation.

Son propriétaire, dont l’acte est condamnable, est activement recherché par les autorités compétentes. Son geste a non seulement mis en danger la santé d’un chien sans défense, mais aussi fortement perturbé la circulation du train. Une enquête est en cours, selon les dernières informations.