Abandonné dans un refuge à l'âge de 18 ans, ce chien ne pensait jamais trouver un nouveau foyer

Jaripo, un chien senior, avait désespérément besoin d'une nouvelle famille. Les bénévoles du refuge l'ayant recueilli, ont posté un message sur les réseaux sociaux pour l'aider à accomplir son rêve... et surtout le sauver.

À 18 ans, Jaripo méritait de couler ses vieux sereinement et d'être entouré d'amour. Malheureusement, son ancien propriétaire s'est débarrassé de lui. D'après ce dernier, l'animal devait être abattu en raison d'une maladie grave. Il l'a donc déposé dans un refuge, sans se retourner.

L'euthanasie menaçait le pauvre chien qui, du jour au lendemain, a été abandonné. Mais les bénévoles ont eu d'autres projets pour lui. Ils ont publié un message sur Facebook, dans l'espoir que des gens bienveillants sauvent Jaripo en l'adoptant.

© Paw Works

Bien que le post ait été partagé plus de 1 500 fois, personne n'est venu le réclamer, rapporte Sharebly.

Jusqu'au jour où...

© Paw Works

Le chien âgé a été sauvé in extremis

Cette information a interpellé Christina Morgan, fondatrice de Paw Works, une association de protection animale en Californie. Elle a tout de suite su qu'elle devait lui prêter main-forte. Elle a donc indiqué au personnel du refuge qu'elle était en route.

© Paw Works

Le temps était compté, puisque les volontaires lui ont expliqué qu'ils ne pouvaient pas garantir que Jaripo soit présent à son arrivée. S'il devait être euthanasié, ils le feraient. La bonne âme a sauté dans sa voiture et a conduit près de 2 heures pour rencontrer le chien. Heureusement, il était encore en vie.

© Paw Works

Une fin heureuse pour Jaripo

Ce jour-là, Christina Morgan n'a pas seulement embarqué Jaripo. Elle a également sauvé 4 autres chiens et un chat blessé par balle. Tous ont été pris en charge par Paw Works.

© Paw Works

Quant à Jaripo, sa sauveuse l'a conduit chez le vétérinaire. Le praticien a révélé qu'à part une douleur au niveau de la colonne vertébrale et des hanches, il ne souffrait d'aucune maladie grave, comme l'a soutenu son ancien propriétaire. Le chien senior avait encore quelque temps à vivre !

A lire aussi : Un chien qui fait le bonheur de son immeuble découvre un admirateur secret dans les couloirs

© Paw Works

Christina Morgan a changé le destin de Jaripo, qui a frôlé la mort de justesse. En plus de lui avoir offert la chance de vivre plus longtemps, elle lui a trouvé une famille aimante et bienveillante. Jaripo a enfin bénéficié de la retraite qu'il a toujours méritée. Il est décédé paisiblement 8 mois après son sauvetage, entouré de beaucoup d'amour.