Abandonné avant d’être sauvé, ce chien devient le premier compagnon officiel d’un navire militaire

Abandonné, sauvé, formé et désormais prêt à embarquer… A tout juste un an, Raider s’apprête à changer de vie et celles de nombreux marins. Le rôle de ce chien ? Apporter du réconfort, du soutien et beaucoup de douceur à bord d’un bâtiment militaire américain.

Que des militaires fassent monter des animaux à bord des navires n’est pas une nouveauté. Des chats, des rongeurs ou même des chiens avaient déjà accompagné matelots et soldats embarqués lors de leurs longs déploiements, mais il s’agissait d’initiatives personnelles et souvent en cachette. Avec Raider, c’est tout à fait différent. La présence de ce croisé Labrador Retriever d’un an à bord d’un bâtiment de l’US Navy, la marine militaire américaine, a un caractère officiel, rapporte NBC 7 San Diego.



Shelter to Soldier / Facebook

Raider vivait au refuge Labs and More Rescue, à San Diego (Californie). Il a été recueilli et formé par Shelter to Soldier. Depuis des décennies, cette association prend en charge des canidés choisis dans des structures d’accueil et en fait des animaux de thérapie et d’assistance pour d’anciens militaires.

Le programme en vertu duquel Raider s’apprête à rejoindre l’USS Makin Island, navire d’assaut amphibie, constitue un nouveau volet d’activité pour Shelter to Soldier.



Shelter to Soldier / Facebook

D’après Nicky Moore, directrice de la formation et des opérations chez Shelter to Soldier, l’idée avait germé lorsqu’elle et ses collègues emmenaient leurs chiens sur les bâtiments de l’US Navy à l’occasion de visites ponctuelles.

« A chaque fois, on me disait : ‘J'aimerais vraiment qu'on ait un chien à bord’. On me demandait : ‘On peut l'emmener avec nous en déploiement ?’ Et donc, on répondait : ‘En fait, oui’ », raconte-t-elle.

Une chambre dédiée et 5 personnes pour s’occuper de lui

Pour mener à bien sa mission de chien de soutien moral auprès des marins et des soldats, Raider a suivi un apprentissage spécifique. « Des activités comme faire ses besoins dans un espace dédié à bord, apprendre à porter des chaussons pour se protéger des surfaces chaudes, apprendre à porter des protections auditives et oculaires, et s'habituer aux bruits des navires et à leur fonctionnement quotidien », explique Nicky Moore.

Shelter to Soldier / Facebook

Le chien aura droit à sa propre chambre à bord. En outre, 5 personnes s’occuperont de lui et ont d’ailleurs reçu une formation spéciale pour le toiletter ou encore lui apporter les soins d’urgence en cas de besoin.

Raider rejoindra son navire à la base navale de San Diego dès la fin août 2025.

« Je ne vois pas pourquoi nous ne devrions pas avoir un chien sur chaque navire », conclut Nicky Moore.