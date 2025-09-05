Abandonné à l’âge de 18 ans, cet adorable Chihuahua a eu le droit à une fin de vie pleine d'amour grâce à cette femme au grand coeur (vidéo)

Abandonner un chien est déjà un acte barbare mais abandonner un vieux chien en fin de vie est encore plus cruel… C’est pourtant ce qui arrive très souvent dans le monde entier, à l’image de Benji, un adorable Chihuahua de 18 ans qui a été déposé en refuge par sa famille qui ne voulait plus s’occuper de lui.

Lorsqu’ils entrent dans la dernière ligne droite de leurs vies, nos amis les chiens ont plus que besoin d’être entourés et aimés. Malheureusement, avec l’âge et le déclin de leur santé, certains d’entre eux deviennent des poids pour leurs familles qui n’hésitent alors pas à les abandonner. Une décision horrifiante et inhumaine qu’a subi l’adorable Benji, un Chihuahua de 18 ans, certes aveugle mais encore plein d’entrain. Ainsi placé dans un box, le toutou était condamné à finir sa vie seul derrière des barreaux, surtout que les chiens âgés n’éveillent que très peu l’intérêt des potentiels adoptants… Heureusement, le destin a mis la jeune Emi sur son chemin !

© @emwright22 / TikTok

Une place de choix dans la famille

En croisant le regard apeuré et le corps tout tremblant de Benji, Emi a eu le cœur brisé. Sans hésiter une seule seconde, et malgré les responsabilités financières qu'implique l’adoption d’un vieux chien, elle a décidé de l’adopter afin de lui offrir la meilleure des fins de vie. Consciente qu’elle n’aurait que très peu de temps en compagnie de ce petit coeur, la jeune femme n’a pas souhaité s’attacher plus que nécessaire. Mais en vérité, au premier regard, Benji s’était déjà frayé un chemin dans son cœur. Dès son arrivée dans sa nouvelle famille, le toutou a fait fondre les cœurs de tout le monde. Aimé et choyé plus que jamais, il a passé l’automne puis l’hiver et a même pu fêter son 19ème anniversaire ! Un cadeau inestimable auquel personne ne s’attendait…

Une trace à jamais

Aujourd’hui, Benji est malheureusement décédé. Dans une vidéo postée sur son compte TikTok et retraçant l’histoire émouvante du canidé, Emi affirme que ce dernier a laissé “un trou à jamais dans son cœur”. Visionnée plus de 818 200 fois et relayée par plusieurs médias, dont PetHelpful, cette vidéo est rapidement devenue virale. “Je donnerais des années de ma propre vie pour prolonger la vie de mes chiens. Comment les gens peuvent-ils faire ça ?”, écrit une abonnée très émue tandis que de nombreux autres félicitent Emi d’avoir offert une seconde chance à l’adorable Benji.

© @emwright22 / TikTok