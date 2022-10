Logan, chien retraité de la police et blessé par balles, récompensé pour sa carrière et sa bravoure

Le 22 septembre dernier se tenaient les Thin Blue Paw Awards, une cérémonie durant laquelle des chiens policiers du Royaume-Uni étaient récompensés dans différentes catégories pour les admirables services qu’ils ont rendus durant leur carrière. Le lauréat du prix Lifetime Achievement est Logan, Berger Allemand de 8 ans et demi ayant servi au sein de la police de Humberside, dans l’Est de l’Angleterre.

L’animal a pris sa retraite après avoir passé des années à protéger les citoyens et à traquer les pires criminels de la région. Lors de la remise de la distinction, son maître-chien l’officier Ian Sweeny n’a pas caché son émotion. « Logan est mon âme sœur et je suis tellement fier de lui pour tout ce qu'il a accompli. Ce prix est spécial car il récompense tout ce qu'il a fait », a-t-il ainsi confié à Hull Live.

Le chien avait intégré la police en janvier 2015 alors qu’il était âgé de 10 mois. Il montrait déjà des aptitudes exceptionnelles à l’époque.



Thin Blue Paw Foundation / Facebook

Il avait interpellé un individu armé malgré les 3 balles reçues à la tête

Si bien que, 2 ans plus tard, il avait achevé une formation spécifique à l’issue de laquelle il était devenu « firearms support dog », l’une des spécialisations les plus exigeantes et les plus périlleuses parmi celles des unités cynophiles des forces de l’ordre britanniques. Elle consiste à accompagner les officiers lors des missions de recherche et d’interpellation de suspects armés.



Thin Blue Paw Foundation / Facebook

En mai 2018, Logan avait été blessé par balles à 3 reprises à la gueule et la tête, alors qu’il interceptait un individu dangereux. Ce dernier était en fuite après une tentative de meurtre. Acculé par le Berger Allemand et l’officier Sweeny, il s’était mis à tirer à l’arme de poing sur le tandem, touchant également le policier au visage. Malgré ses blessures, le chien avait poursuivi son intervention et immobilisé l’assaillant.

Ordonner à Logan de foncer sur ce dernier « probablement été l'une des décisions les plus difficiles que j'aie jamais eu à prendre », racontait son maître. Le quadrupède s’en était rapidement remis. Il avait déjà été récompensé à l’époque pour cet exploit, ayant reçu le Heart of the Community Award et le North East Region 2 National Bravery Award.



Thin Blue Paw Foundation / Facebook

Que de vies sauvées grâce à Logan

Logan ne faisait toutefois pas qu’affronter les malfrats. Il sauvait aussi des vies, celles de personnes vulnérables disparues. Comme en décembre 2020, quand il avait remonté la piste d’un homme perdu et qui avait frôlé le pire. Pendant plus d’une heure, le Berger Allemand avait ratissé sans relâche une zone de 8 km2 par -2°C, avant de retrouver la victime juste à temps pour permettre aux médecins de le sauver.

4 années plus tôt, lors d’un match de football des divisions inférieures entre Grimsby Town et Sheffield United, Logan et son maître-chien avaient contribué à restaurer le calme après de violents affrontements entre des centaines de supporters des 2 clubs.

Ce ne sont là que quelques-uns des actes de bravoure que le canidé compte à son actif, et qui lui ont valu une belle et juste récompense lors des Thin Blue Paw Awards.

Thin Blue Paw Foundation / Facebook