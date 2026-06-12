A Rennes, un chien longtemps suspendu au 3e étage finit par tomber mais sa chute est amortie par un drap tendu par des passants

Un Akita Inu a échappé au pire après une chute depuis le 3e étage, rattrapé in extremis par un dispositif improvisé par des passants solidaires. L’animal, légèrement blessé, a pu être pris en charge grâce à cette chaîne de solidarité qui a transformé un drame annoncé en issue bien plus heureuse.

Sa chute était inévitable et n'était qu'une question de temps, mais ses conséquences ont été atténuées par la toile tendue par des personnes bienveillantes au pied de l'immeuble où réside sa famille. A Rennes (35), un chien tombé du 3e étage souffre de blessures qui auraient pu être beaucoup plus graves, et a été sauvé par un groupe de passants et la mobilisation de commerces environnants, rapportait Rennes Infos Autrement.

Les faits ont eu lieu le mercredi 3 juin, aux alentours de 15 heures. Depuis de longues minutes, des témoins observaient, inquiets, cet Akita Inu* suspendu par le train arrière au garde-corps de la fenêtre d'un appartement situé au 3e étage, rue Châteaurenault. Coincé, tête en bas, il lui était impossible de se retourner pour regagner le logement.

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Rennes Infos Autrement / Facebook

Un élan de solidarité s'est rapidement constitué. La vendeuse d'un magasin de cosmétiques a tenté, en vain, d'alerter les occupants de l'appartement qui semblaient absents à ce moment-là. Par la suite, les employés d'une boutique de vêtements pour femmes ont eu une brillante idée ; ils ont amené un rideau que des passants ont tendu en dessous de la fenêtre dans le but de réceptionner le canidé en cas de chute.



Rennes Infos Autrement / Facebook

Blessé, mais en vie

Celle-ci a fini par se produire et a bel et bien été amortie par ledit rideau. S'il ne s'en est pas sorti totalement indemne, ayant été « touché à l'oreille » et « saignait » d'après une passante, il a pu survivre à l'incident grâce à toutes ces personnes au grand cœur.

Par ailleurs, un vétérinaire et des pompiers l'ont examiné dans la foulée. On ne connaît pas encore son état de santé, mais cette mobilisation spontanée a permis de déjouer une issue dramatique qui semblait inéluctable.

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* La publication Facebook de Rennes Infos Autrement évoque un Shiba Inu, tandis que l’apparence du chien sur les photos laissent plutôt penser à un Akita Inu.