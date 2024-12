Abandonnés à Tchernobyl depuis des années, de nombreux chiens errants ont évolué pour survivre

Aujourd’hui, presque 40 ans après l’accident, les taux de radiations ont considérablement baissé, rendant à nouveau possible l’occupation de la ville. Pour autant, peu de personnes sont revenues, contrairement aux chiens errants, descendants des nombreux chiens abandonnés sur place, qui ont totalement investi les rues désertes et qui prolifèrent depuis l’accident. Le média The Travel a récemment consacré un article entier à ces canidés qui semblent avoir “évolué différemment” des autres chiens. Selon une étude publiée dans Canine Medicine and Genetics, les chiens vivants à Tchernobyl aujourd’hui auraient connu une évolution génétique étonnante.

@ TheOtherKev / Pixabay

Des gènes qui ont muté

En effet, afin d’étudier la biologie des chiens errants de Tchernobyl, un groupe de scientifiques a décidé d’extraire l’ADN de plusieurs échantillons de sang prélevés sur plus de 115 chiens errants. Ils ont ainsi découvert près de 52 gènes différents qui se sont transformés à la suite de “l'exposition à la contamination de l'environnement de la centrale nucléaire”.

Les radiations expulsées dans l’air lors de la terrible explosion ont été 400 fois supérieure à celles d’Hiroshima… contaminant ainsi le sol, l’eau, les plantes et l’air. Pour survivre en ces lieux, les êtres vivants ont obligatoirement dû évoluer. Si les chiens de Tchernobyl sont désormais capables de survivre, ils n’ont en revanche pas une espérance de vie très élevée, mais, cela n’a pas de rapport avec les radiations ambiantes. La chasse pour se nourrir, les hivers rigoureux, les blessures non soignées font qu’ils ont une espérance de vie d’environ 4 ans…

@ Associated Press / YouTube

Un long processus

Chaque année, de nombreuses associations s’efforcent néanmoins de sortir ces nombreux canidés errants de la rue. Le but étant de leur trouver une famille aimante et un foyer chaleureux afin qu’il puisse connaître le bonheur de vivre au chaud. Le protocole pour les sortir de la zone d’exclusion est néanmoins compliqué… Les toutous de Tchernobyl transportent avec eux des radiations, aussi bien dans leur pelage que dans leur bave. C’est pourquoi ils doivent avant tout subir une longue période de vérification et de décontamination avant de pouvoir être disponibles pour adoption.