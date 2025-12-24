A la tombée de la nuit en forêt, le chien des gendarmes s’élance sur plusieurs kilomètres à la recherche d'un octogénaire disparu

Dans le Vaucluse, un chien de la gendarmerie s’est illustré par son incroyable flair. Mobilisé en pleine nuit pour retrouver un octogénaire disparu en forêt, Eos le Malinois a guidé les secours avec une détermination exemplaire. Une intervention aussi délicate que décisive, qui rappelle à quel point ces binômes sont indispensables lorsque chaque minute compte.

S’il était doué de parole, Eos aurait assurément déclaré “je n’ai fait que mon travail” après avoir permis à un octogénaire perdu de rentrer sain et sauf chez lui. Ce chien appartenant à la gendarmerie du Vaucluse a pourtant réalisé un exploit salvateur dont il aurait raison d’être fier. Ceux qui travaillent avec lui, en tout cas, lui sont reconnaissants et savent à quel point son apport est précieux sur ce genre de mission, à commencer par son maître-chien, le chef Thomas. Le sauvetage réalisé par le binôme est rapporté par TF1 Info .

Berger Belge Malinois de 5 ans, faisant partie de l’équipe cynophile de la compagnie de gendarmerie de Carpentras (84), Eos avait été mobilisé le vendredi 21 novembre 2025 à Bollène pour tenter de retrouver un cueilleur de champignons de 82 ans qui n’était pas rentré chez lui la nuit tombée.



TF1 Info

La victime et son fils s’étaient séparés durant la cueillette. Ce dernier était revenu de la forêt, contrairement au père, dont un voisin prénommé Georges a prévenu les secours.

Outre Eos et le chef Thomas, le dispositif déployé comprenait 5 policiers et 9 gendarmes. La tâche des intervenants s’annonçait particulièrement difficile en raison des conditions cette nuit-là : “Obscurité totale, beaucoup de vent”, indique le maître-chien.

“Notre job, la nuit, vu qu'on ne voit rien, on se concentre sur l'attitude du chien. Lui, il fait son job d'olfaction", poursuit-il.

Sans Eos, il “ne passait pas la nuit”

Pour “enregistrer” l’odeur de la victime et pouvoir ainsi se lancer sur sa trace, on a fait renifler à Eos la voiture du disparu. Le quadrupède n’a pas tardé à se mettre en route ; guidé par son flair, il a marché sur 3 kilomètres, puis a atteint son objectif ; il a repéré l’homme, qui était “conscient, mais très affaibli, en hypothermie”, d’après le chef Thomas.

Sans l’intervention du chien, ses chances de survie auraient été très faibles dans ces conditions. “On a des vents à 70 km/h, on a zéro degré, il ne passait pas la nuit le monsieur”, dit, en effet, le capitaine Pierre-Philippe Jacquemont, adjoint au commandant de compagnie d'Orange.

A lire aussi : Adopté comme « le chien le plus triste du refuge », un croisé Berger Allemand découvre peu à peu la joie et la tendresse auprès de sa maîtresse (vidéo)

L’octogénaire et son fils ont pu rentrer à la maison peu après.