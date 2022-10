Plus de 90 Shih Tzu sauvés d’une ferme à chiots aux conditions de vie déplorables se remettent aujourd’hui au sein de divers refuges

Plusieurs refuges se sont portés volontaires pour accueillir les malheureux malgré le manque de place évident en cette période. Les canidés ont besoin de soins et de traitements pour retrouver la santé. L’objectif est de pouvoir les reloger au plus vite au sein de foyers aimants.

La RSPCA a secouru plus de 90 chiens de race Shih Tzu pour la plupart d’un élevage situé à Torquay dans le comté de Devon en Angleterre. Les malheureux vivaient dans des conditions atroces et enduraient la souffrance de divers maux.

Les adultes comme les chiots étaient en effet infectés de parasites et souffraient de malnutrition sévère. De même, ils avaient de graves plaies ouvertes et leur pelage emmêlé était couvert d’urine et de matière fécale.

D’après le signalement reçu par l’organisation, le propriétaire de l’établissement avait abandonné ses bêtes une semaine auparavant, les laissant à leur triste sort.

Diverses associations anglaises se sont coordonnées pour accueillir les canidés en besoin de soins.

« Grâce au dévouement et à la gentillesse d'un certain nombre de centres de sauvetage pour animaux, les toutous reçoivent désormais des traitements et l'attention de bénévoles investis. Une fois qu'ils seront prêts, ils seront relogés », a expliqué un porte-parole à DevonLive.

Reprendre goût à la vie

Le constat est déchirant pour l’ensemble des associations en charge des toutous. En plus de problèmes médicaux, ils ont été privés d’interactions avec les humains. Ils doivent donc également être socialisés.

« Peu importe depuis combien de temps vous travaillez dans le sauvetage animalier, vous êtes toujours choqué lorsque vous voyez un être qui a été maltraité et négligé de cette manière. C’est totalement frustrant et déchirant », a confié Mme Darcy du Woodside Animal Welfare Trust.

Des toiletteurs se sont chargés de raser les poils en piteux états. Ainsi, les vétérinaires ont pu soigner les blessures de peau causées par le contact avec l’ammoniaque présente dans l’urine et éradiquer les puces.

Les bénévoles se relaient pour nourrir les chiots au biberon toutes les 3 heures afin de soulager les mères en insuffisance pondérale.

L’un d’entre eux est dans un état grave à la clinique vétérinaire. Pour aider les associations dans leur mission, le Woodside Animal Welfare Trust a mis en place en cagnotte en ligne.

À ce jour, plus de 2 500 euros ont été récoltés sur les 5 000 nécessaires.

