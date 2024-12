À l’approche de Noël, les chiens d’un refuge reçoivent des cadeaux à l’occasion d’une journée spéciale organisée rien que pour eux (vidéo)

De nombreux animaux s’apprêtent une nouvelle fois à passer les fêtes dans un refuge. Pour rendre la période un peu plus joyeuse et sortir les chiens d’un triste quotidien, les bénévoles de Dogs Trust Ireland ne dérogent pas à la tradition et organisent une nouvelle fois le « Santa Paws Day ». Chaque animal, explique Newsweek, a l’opportunité de venir choisir un jouet, et d’en profiter évidemment immédiatement.

Dogs Trust Ireland / Youtube

Honneur à la résidente la plus ancienne

Cette année, les bénévoles ont souhaité attirer l’attention, par le biais d’une vidéo, sur le profil de Tegan. Âgée de 5 ans, la grande chienne était arrivée dans la structure quelques années plus tôt, en 2022, et avait donné naissance à 5 merveilleux chiots.

Alors que ses petits ont trouvé leurs familles respectives, la chienne n’a pas eu la même chance. Elle « attend patiemment son foyer pour toujours », précisait Pauline Padlo, à la tête du refuge irlandais.

Tegan a pu montrer aux internautes sa personnalité lors du choix de son jouet de Noël. Elle s’est tournée vers « l’un des plus petits jouets, une balle bleue », qu’elle s’est empressée de faire rouler vers une bénévole pour commencer une partie de jeu. Bien que timide, la chienne est définitivement prête à rejoindre un foyer aimant.

Dogs Trust Ireland / Youtube

Un jouet pour chacun

La vidéo partagée permet de mettre en avant toutes les personnalités qui cohabitent au sein du refuge. On peut découvrir Brenny et son crocodile qu’il fait valser avec entrain. Nala ne passe pas inaperçue avec son jouet rose qui la remplit visiblement de joie.

Dogs Trust Ireland / Youtube

D’autres comme Noelle, sont plus sur la réserve en choisissant des jouets plus modestes, mais n’en demeurent pas moins craquants.

La directrice du refuge commente avec enthousiasme : « C’est vraiment réconfortant de voir les chiens profiter de leur journée spéciale ».

« La magie remplit l’air lorsque chaque chien choisit son propre cadeau de Noël »

Le « Santa Paws Day » est une journée qui ravit les bénévoles, toujours émus de voir des étoiles dans les yeux de leurs protégés. C’est un véritable temps d’accalmie qui permet d’être uniquement dans le partage, même si l’objectif de trouver des familles n’est jamais perdu de vue. Les jouets récoltés sont le fruit de dons de généreuses personnes.