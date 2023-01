Cette année encore, ce refuge irlandais a gâté ses pensionnaires canins en les laissant choisir leurs jouets

Les pensionnaires à 4 pattes d’un refuge situé à Dublin, la capitale irlandaise, ont pu goûter à la magie de Noël grâce au personnel qui a organisé pour eux un évènement exceptionnel. Des faits rapportés par The Dodo.

Une vidéo postée le 25 décembre dernier sur les différents comptes de réseaux sociaux de l’association Dogs Trust Ireland a ému de nombreux internautes, montrant les chiens du refuge courant joyeusement dans tous les sens en reniflant de nombreux jouets disposés à même le sol, avant d’opter pour l’un d’eux.



Dogs Trust Ireland / Facebook

La structure d’accueil avait fait la même chose durant la période des fêtes de fin d’année en 2019. Nous vous en parlions d’ailleurs sur Woopets.

Cette année, la joie et l’enthousiasmes étaient toujours au rendez-vous dans la grande pièce où les quadrupèdes s’en sont donné à cœur joie. Un par un, ils ont été invités à entrer dans la salle pour faire leur choix parmi les animaux en peluche, balles, jouets en cordes et bien d’autres accessoires ludiques aux formes et aux couleurs variées. Il y en avait véritablement pour tous les goûts.



Dogs Trust Ireland / Facebook

23 minutes de pur bonheur

Archie le croisé Greyhound a été séduit par une balle, tout comme Brann le Border Collie. Buck le Husky Sibérien, lui, a essayé plusieurs peluches avant de se décider à en choisir une. Buddy a longtemps cherché et hésité lui aussi, puis est reparti avec un jouet qui couine. Ces chiens et tous les autres se sont bien fait plaisir ce jour-là.



Dogs Trust Ireland / Facebook

Ce sont près de 23 minutes de pur bonheur qu’offre la vidéo à découvrir ci-dessous. Une publication à travers laquelle Dogs Trust Ireland a voulu adresser ses remerciements à tous ceux qui ont fait don de ces jouets et qui soutiennent l’association de différentes manières.

