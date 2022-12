Quel cadeau de Noël offrir à mon animal de compagnie ? Woopets vous dévoile sa sélection !

Le jour du 25 décembre arrive à grands pas, mais vous ne parvenez pas à mettre la main sur le cadeau idéal pour votre boule de poils préférée ? Pas de panique ! Nous vous suggérons une vingtaine d’idées de présents qui promettent de ravir votre petit protégé. L'équipe rédactionnelle de Woopets a été sollicitée pour tester quelques produits, et nos fidèles compagnons en ont été merveilleusement conquis !

Malgré l’inflation, près d’un français sur 2 prévoit de gâter son chien ou son chat à Noël. Si vous faites partie de ces amoureux de boules de poils, mais que vous manquez d’inspiration dans vos recherches, prenez l’occasion de découvrir notre sélection de cadeaux de Noël.

À coup sûr, votre petit protégé sera séduit par ces offrandes. En tout cas, ce ne sont pas les petits compagnons de l'équipe rédactionnelle de Woopets qui vous diront le contraire. En effet, Monkey (Golden Retriever), Sookie (Jack Russell Terrier), Pixelle (croisée Beauceron Arlequin / Labrador), mais aussi Hermione et Anthéa, 2 chattes noires, ainsi que Frimousse (une croisée Persan) ont connu un Noël avant l'heure. Ils ont testé pour vous et voici leur verdict.

Pour nos amis les chiens

1. Les jouets Aimé

Si votre toutou adore les jouets en tous genres, Aimé a la solution pour vous : des jouets « eco-friendly » et résistants grâce à leur doublure en nylon font partie de son catalogue. Conçus pour tous les goûts et à tous les prix (de 2 € à 20 € environ), ces articles sont disponibles en ligne et en grandes surfaces. Des cadeaux précieux à glisser sous le sapin !

Monkey et Pixelle ont testé les balles, anneaux et peluches Aimé, pour leur plus grand bonheur !

2. Le collier GPS Kippy

Votre chien est fugueur et vous fait vivre quelques frayeurs ? Rassurez-vous en l’équipant du collier GPS de chez Kippy, qui le localise en temps réel (par le biais des fonctions GPS, Bluetooth et Wi-Fi) et à distance illimitée. Cet outil précieux vous permettra de toujours rester en contact avec votre animal, mais également de surveiller son activité quotidienne.

Jusqu’au 25 décembre, profitez d’une remise de 10 € et obtenez-le au prix de 39,99 €. Cela peut également être un beau cadeau pour vos proches, surtout si leurs toutous aiment eux aussi prendre la poudre d'escampette !

Monkey s'est équipé du collier GPS Kippy pour rassurer sa maîtresse

3. Les compléments alimentaires Hello Jack

Pour ravir vos fins gourmets, des compléments alimentaires vous sont proposés par Hello Jack au prix de 29,90 €. Ces bouchées délicieuses s’adaptent aux besoins de votre animal : Relax (apaise l’anxiété), Move (contribue au bon fonctionnement articulaire), Digest (facilite la digestion et le confort intestinal), et Shine (entretient le pelage).

4. Le collier CBD Francodex

Pour optimiser l’entretien des articulations des chiens qui souffrent d’arthrose, le collier CBD Francodex est une valeur sûre. Le cannabidiol et la menthe poivrée qu’il libère en continu favorisent la détente musculaire de votre animal. Il coûte une vingtaine d'euros.

Après avoir subi une chirurgie orthopédique, Monkey est heureux de pouvoir compter sur les bienfaits de son nouvel accessoire

5. Le lanceur de balle automatique Petsafe

Enfin, si le passe-temps favori de votre toutou est de jouer à la balle, misez sur le lanceur de balle automatique de Petsafe. Facilement réglable, le lanceur garantit la sécurité de votre animal, et dispose d’un mode repos automatique, pour éviter son surmenage. Il est vendu au prix de 183,99 €.

Sookie aimerait beaucoup ouvrir le carton du lanceur de balle automatique Petsafe !

Sookie et Pixelle ont raffolé de leur cadeau de Noël - avant l'heure ! - et ont été séduites par son utilisation. Il a aussi fait sensation chez leur maître, à tel point que l'on se demande qui d'entre eux en est le plus amusé !

Pixelle a hâte que la balle soit lancée...

Pour nos amis les chats

1. La box de Noël Ultra Premium Direct

Commençons par Ultra Premium Direct et sa box de Noël pour chat en édition limitée à 29,90 €, dont le contenu a soigneusement été sélectionné par l’influenceuse Noholita. Émincés en sauce, friandises ou encore jouets font partie de ses précieuses offrandes, ainsi qu’une crème de jour pour gâter le ou la propriétaire !

Hermione et Anthéa ont été ravies de goûter à de nouvelles saveurs, qu'il s'agisse de mousses onctueuses ou de croquettes anti boule de poils, et ne quittent plus jamais leur fabuleuse étoile garnie d'herbe à chat bio !

2. Le distributeur de croquettes automatique Arspic

Pour assurer les besoins essentiels de votre chat, Arspic propose un distributeur de croquettes automatique à 50 €, disponible en ligne. Son écran LCD permet une programmation facile, à heure personnalisée, en empêchant la suralimentation. Votre chat ne vous réveillera plus à 5 h du matin pour avoir à manger. Un cadeau pour le maître aussi, en quelque sorte !

Anthéa pose fièrement à côté de son nouvel accessoire

3. Les produits d'hygiène Douxo

Envie de chouchouter le pelage de votre matou ? Comptez sur les shampooings, mousses et lingettes de chez Douxo qui s’adaptent à tous les types de peaux de votre animal. Les tarifs varient entre 10 et 30 euros selon le produit souhaité.

Avec les produits Douxo, Frimousse va pouvoir se mettre sur son 31 !

4. Les bouchées d'huile de saumon Vetocanis

Vetocanis sublimera une nouvelle fois le poil de votre animal, avec ses bouchées d’huile de saumon pour chat, vendues au prix de 12,50 €. Elles conviennent aux félins de tous âges, et elles sont si appétentes que votre matou ne pourra plus s'en passer !

Les bouchées ont conquis le coeur d'Anthéa

5. Les jouets éco-conçus de Zolux

Enfin, si vous pensez que cela ne sera pas vraiment sa tasse de thé, vous pouvez miser sur les jouets éco-conçus de chez Zolux. Ils sont fabriqués dans des matières d'origine naturelle ou recyclées, et disponibles en ligne ou en magasin spécialisé.

Frimousse raffole de son nouveau joujou de Noël !