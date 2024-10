Ce chien ne répond pas aux appels de son maître mais vient en courant quand il entend le générique de son dessin animé préféré (vidéo)

La série d’animation australienne Bluey n’en finit pas d’élargir son cercle de fans dans le monde, et pas seulement parmi les enfants. La jeune chienne de race Bouvier Australien et sa sœur Bingo semblent aussi séduire leurs congénères non pas fictifs, mais bien vivants. C’est, en tout cas, ce dont on peut se rendre compte quand on voit l’effet qu’a le générique de ce programme télé sur un adorable Husky Sibérien répondant au nom de Blue.



@imbluethesiberiann / TikTok

On ne peut d’ailleurs que le comprendre quand on sait à quel point cette petite musique, entrecoupée par la présentation des membres de la famille de Bluey, est entraînante.

Dans une vidéo mise en ligne par le propriétaire de Blue sur le compte TikTok « @imbluethesiberiann » qui lui est consacré et que suivent 1,6 millions d’abonnés, on peut voir et entendre son maître l’appeler depuis sa chambre à coucher. Le Husky Sibérien, qui se trouve dans le salon, ne daigne pas répondre à son appel.

L’arme absolue

Le jeune homme décide alors d’utiliser son arme secrète : le générique de Bluey. Le résultat est instantané : dès les premières notes, le chien parvient à ouvrir la porte et fonce dans la chambre en remuant la queue avant de rejoindre son humain sur le lit pour profiter de ses caresses et de l’épisode.

La vidéo partagée le 5 octobre sur le réseau social et relayée par PetHelpful totalise 1,8 million de vues. Parmi les nombreux internautes l’ayant commentée, Allison Graham665 indique qu’elle « laisse Bluey pour son chien chaque fois [qu’elle doit] aller au bureau ». D’autres ont souligné l’adresse avec laquelle le Husky a ouvert la porte.

Blue n’est pas le seul chien de cette joyeuse famille. Il partage, en effet, ce foyer avec un autre Husky Sibérien et un Golden Retriever appelés Titan et Maverick.