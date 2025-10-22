A 8 mois seulement, ce magnifique Dogue du Tibet ne tient déjà plus dans les bras de son propriétaire (vidéo)

Lorsque nous imaginons un chiot, nous pensons généralement à une petite boule de poils minuscule et fragile. Toutefois, certains jeunes chiens ne semblent pas passer par cette étape, car ils sont déjà imposants dès leur plus jeune âge. C’est le cas d’un Dogue du Tibet qui a été récemment présenté par ses propriétaires sur les réseaux sociaux.

Au Kinus Liutas, élevage ukrainien, nous retrouvons des toutous version XXL. Ce sont des Dogues du Tibet, chiens de grande taille, qui font sensation sur les réseaux sociaux. Il faut dire qu’il n’est pas commun de rencontrer un chien au physique d’ours, alors les boules de poils rencontrent un franc succès sur la toile !

Ils sont suivis par plus de 260 mille personnes sur Instagram. Les utilisateurs de la plateforme apprécient de s’immerger dans le quotidien des géants. Leurs propriétaires filment notamment leur vie à la maison et aiment montrer à quel point les toutous sont grands en se prenant en photo à côté d’eux.



Un chiot démesuré

Dernièrement, une vidéo relayée par Parade Pets a fait sensation sur la toile. Les détenteurs de l’élevage ont souhaité montrer l’un de leurs chiots à leur communauté. Ils ont indiqué que ce dernier était âgé de 8 mois et lorsqu’il apparaît sur le clip, il est difficile d’y croire. En effet, il est déjà si grand que son propriétaire peine à le porter. Ce dernier disparaît même complètement derrière le canidé quand il le tient dans ses bras.

La vidéo a fait réagir les internautes dans la section des commentaires. Beaucoup ont complimenté la boule de poils, qu’ils ont trouvé « majestueuse » ou encore « absolument magnifique ». En la découvrant, d’autres ont même douté de son existence en supposant qu’il s’agissait d’une vidéo créée par l’intelligence artificielle.

Pourtant, les Dogues du Tibet existent bel et bien ! Ces anciens chiens de berger peuvent mesurer jusqu’à 71 centimètres pour les mâles et peser près de 80 kilogrammes. Ils étaient autrefois utilisés pour garder le bétail. Désormais, ils font partie des plus grands chiens au monde et la taille du chiot de 8 mois confirme cela !