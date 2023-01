76 chiens en détresse absolue sont retrouvés dans une maison en ruine, leurs sauveteurs en restent scandalisés

Les fêtes de fin d’année ne sont pas joyeuses pour tout le monde. Le 26 décembre dernier, 76 chiens désespérés ont été découverts dans une maison qui représentait un danger pour leur survie. De bons samaritains se sont alors mobilisés pour leur offrir le plus beau des cadeaux de Noël.

WSPD Local 6 revenait il y a quelques jours sur le sauvetage de 76 chiens en détresse. Ces animaux ont été retrouvés dans une maison du Tennessee, aux États-Unis. Ils y avaient été livrés à eux-mêmes pendant de très longues années, avant que leur cas ne soit signalé par un individu.

Ce dernier a contacté les agents de police de Dyer, qui à leur tour ont fait appel aux bénévoles d’Animal Rescue Corps (ARC), pour sortir tous ces animaux de ce pétrin. En arrivant sur les lieux le 26 décembre, les sauveteurs ont été scandalisés des « conditions extrêmement dangereuses » auxquelles tous ces canidés avaient été confrontés.

Comment ont-ils pu survivre ?

Tous ces pauvres chiens vivaient dans une fourmilière remplie d’ordures, comme en témoignent les images de leur sauvetage. Les membres d’ARC l’ont raconté sur Facebook : « Nous y avons trouvé de tout : des chiots, des chiennes enceintes, ou encore des chiens âgés atteints de démence. Ils ont tous été négligés pendant longtemps, et ils présentent de nombreuses blessures et affections non traitées ».

En effet, la liste de leurs maux s’allonge, et en dit long sur leur quotidien : blessures par morsure, maigreur extrême, graves maladies dentaires, perte de poils, inflammation de la peau, infections des yeux et des oreilles, parasites externes et internes...

Il fallait alors agir de toute urgence pour mettre fin à ce véritable calvaire. Grâce à la mobilisation des policiers, des bénévoles et à des dons de la Bissell Pet Foundation, tous les chiens ont été extraits de la maison et mis en sécurité au refuge. Ils seront soignés pour leurs blessures et proposés à l’adoption prochainement. En parallèle, une enquête judiciaire est en cours.

Les internautes se sont dits « déchirés » et indignés en apprenant l’histoire de tous ces pauvres chiens. Ils ont été nombreux à contribuer financièrement à ce sauvetage via Facebook, et à manifester leur souhait d’adopter l’un de ces animaux. Toutes ces boules de poils vont enfin pouvoir tirer un trait sur leur passé douloureux…