"7 ans, c’est bien trop long à attendre", l’appel d'un refuge pour offrir un foyer à un chien qui y a passé toute sa vie

Nitro est arrivé au refuge en 2018 et a passé la quasi-totalité de sa vie sur place. Plusieurs adoptants lui ont offert sa chance, mais chaque tentative d’adoption s’est soldée par un échec. Si la boule de poils ne perd pas sa joie de vivre, le temps commence à être vraiment long sur place. Ses bienfaiteurs aimeraient qu’elle puisse enfin vivre dans une maison bienveillante.

Au refuge Healthy Hearts and Paws Project, dans l'Ohio (États-Unis), Nitro fait un peu partie des murs. Ce grand toutou a l’air joyeux est arrivé sur place 7 années auparavant. Depuis, il a enchaîné les désillusions, partant plusieurs fois rejoindre ce qu’il pensait être sa maison pour toujours, puis revenant quelque temps plus tard, ramené par ses adoptants.

L’histoire s’est encore répétée, au cours du mois de juillet, pour le quadrupède. Adopté il y a quelques semaines par une famille, il a fini par être ramené au refuge à cause d’une mésentente avec le chien vivant sur place : « Nos cœurs se brisent pour lui, car nous pensions vraiment qu'il avait enfin trouvé sa maison pour toujours », écrivaient les membres du refuge après l’avoir récupéré.

The Healthy Hearts and Paws Project / Facebook

Un chien dynamique et joyeux

Malgré les échecs et le temps passé au refuge, Nitro n’a pas perdu sa vitalité. Ses bienfaiteurs font tout pour qu’il ne manque de rien et qu’il se sente aimé sur place, mais leur présence ne remplace pas celle d’une famille aimante et disponible. Ils ont d’ailleurs conscience que leur protégé n’est pas très à l’aise avec le trop-plein d’affection, car c’est quelque chose qu’il n’a pas connu.

Cela ne l’empêche pas d’être un toutou aimant et ses bienfaiteurs espèrent que quelqu’un saura capable de l’apprécier à sa juste valeur. Il a simplement besoin d’un propriétaire compréhensif et patient pour lui laisser le temps dont il a besoin.

Un porte-parole a partagé un message sur Facebook pour aider la boule de poils à trouver une famille et des médias, dont People , ont relayé l’histoire du canidé : « Nous restons optimistes sur le fait que son match parfait est toujours là, et ce revers n'est qu'un détour. Trouvons-lui sa maison pour toujours, car 7 ans, c'est bien trop long à attendre », pouvait-on lire.

Des internautes se sont manifestés dans la section des commentaires et certains ont fait part de leur volonté de l’adopter. Espérons que le refuge partagera une bonne nouvelle dans les prochaines semaines !