Après avoir subi 3 abandons consécutifs, ce Persan espère trouver une famille qui l’appréciera à sa juste valeur

Trop bruyant ou encore insociable avec ses congénères, Cocoa a entendu des excuses diverses et variées à chaque fois qu’on le ramenait au refuge. Pourtant, le félin a une personnalité en or, mais personne ne prend le temps de la découvrir. Le personnel est attristé de le voir revenir à chaque fois, mais persuadé que la famille parfaite l’attend quelque part.

Cococa, un Persan d’un peu plus d’un an aux longs poils blanc et roux, comptabilise 3 séjours au Pet Adoption Fund. Les membres du refuge californien lui ont trouvé des maîtres plusieurs fois, mais cela ne fonctionnait jamais. L’animal était incompris et revenait toujours à la case départ.

Cocoa a passé les premiers mois de sa vie en Colombie aux côtés de sa famille. Ses propriétaires étaient aimants et lorsqu'ils ont décidé d'emménager aux États-Unis, ils ont évidemment pris le félin avec eux. Toutes les modalités sanitaires de celui-ci étaient en règle, donc il a pu voyager sans encombres. Mais sur place, ses maîtres ont été confrontés à une terrible réalité. Parmi les proches chez qui ils vivaient, une personne était gravement allergique aux chats. Il était donc impossible pour l'animal de rester dans cette maison au risque d’entraîner un accident.

@iamthecatman / Instagram

Un retour inattendu

Cocoa a rejoint le Pet Adoption Fund et le personnel s’est engagé à lui trouver une nouvelle famille qui l’aimerait autant que la précédente. Des personnes se sont rapidement manifestées pour l'adopter, au plus grand bonheur de tous. Toutefois, sur place, le quadrupède n’a pas été accepté par les autres chats de la maison. Du moins, au départ, car les membres du refuge étaient certains qu’avec plus de temps, il aurait fait sa place.

Mais ses maîtres n'ont rien voulu entendre et ont préféré le ramener : « Pouvez-vous croire que Cocoa a été rendu ? Apparemment, il ne s'entendait pas avec l'autre chat, mais je ne pense pas que ce soit de sa faute » écrivait Cory Reynolds, propriétaire relais du félin, relayé par Cole & Marmalade.

De désillusion en désillusion

Déçus par cette expérience, mais ne perdant pas espoir, les bienfaiteurs ont continué leurs recherches et ont trouvé un foyer souhaitant accueillir Cocoa. Comme une malédiction, La boule de poils a été ramenée pour une autre raison cette fois-ci. Elle avait miaulé toute la nuit, probablement perturbée par son changement d'environnement. Cela n’a pas plu à ses adoptants, qui n'ont pas voulu lui laisser sa chance.

Cocoa était-il condamné à passer sa vie au refuge ? Heureusement, non ! Il existait des personnes prêtes à le choyer et à l'aimer comme il était. Par chance, celles-ci se sont manifestées quelque temps après son troisième retour, lui offrant cette fois-ci une véritable maison pour la vie. Le chat n'est plus jamais retourné au centre de sauvetage après cette ultime et précieuse adoption.