5 semaines de patience avant de pouvoir secourir cette chienne errante apeurée : « ça en valait tellement la peine »

Suzette Hall a déclaré à The Dodo que certains sauvetages sont plus faciles à mener à bien que d’autres. Et celui-ci a été de loin le plus compliqué.

« J'étais là jour et nuit pendant tant de jours d'affilée », a expliqué la fondatrice de l’association Logan's Legacy Rescue.

Un individu lui avait en effet signalé qu’une chienne en bien piteux état rôdait depuis déjà 3 semaines dans une zone industrielle de Los Angeles (États-Unis).

Suzette s’est donc déplacée dans la hâte pour la mettre rapidement en sécurité. Mais cette dernière, nommée Worth, en avait décidé autrement.

Elle était extrêmement apeurée par les humains et n’était par conséquent pas prête à faire confiance.

Patience et bienveillance

« J'ai essayé un piège, de la nourriture… en fait j'ai tout tenté ! Mais rien ne fonctionnerait parce que les gens qui travaillaient là la chassaient », a confié Suzette.

La jeune femme a néanmoins réussi à l’attirer dans une cour grillagée et sécurisée destinée au gardiennage des camions. Mais lorsqu’elle était fin prête à lui passer un collier autour du cou, Worth est parvenue à s’échapper.

Durant près de 2 semaines, la bonne samaritaine a cherché la jeune chienne partout, en vain. « J'y revenais tous les jours en espérant qu'elle reviendrait, mais elle ne l'a jamais fait », a déploré Suzette.

Par bonheur, un homme l’a finalement rappelée pour lui signaler qu’il avait aperçu Worth. La sauveteuse est donc retournée sur place, bien décidée cette fois-ci à réussir sa mission.

La chienne semblait éreintée par ces derniers jours d’errance. De plus, ses poils étaient extrêmement emmêlés.

À la grande surprise de Suzette, Worth n’a montré aucune réticence à monter dans la voiture.

Après un bon toilettage, un traitement antiparasitaire et un repas copieux, Worth était revigorée. Elle a intégré une famille d’accueil qui prend désormais soin d’elle.

Un couple s’est déjà proposé pour l’adopter. Elle déménagera donc prochainement dans sa nouvelle maison chaleureuse.

« Elle a probablement été le sauvetage le plus difficile que je n’aie jamais fait, mais elle en valait tellement la peine », a conclu Suzette.