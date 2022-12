5 chiens, retrouvés abandonnés dans un champ, entament désormais le chemin vers une vie meilleure

Un communiqué de la Battersea, paru le 21 novembre dernier, aborde un énième abandon de chiens survenu en Angleterre il y a quelques semaines. Il concerne 5 Schnauzers miniatures, qui ont été confrontés à une véritable situation de détresse.

Lorsqu’ils ont été retrouvés par les membres de la Battersea, les 5 chiens avaient besoin d’une prise en charge urgente. Abandonnés au milieu d’un champ, ils seront heureusement vite confiés au Battersea’s Old Windsor Centre, où ils furent soignés.

Là-bas, les vétérinaires vont se charger de remettre sur pied ces chiens âgés de 9 mois à 6 ans. Au programme : toilettage, soins dentaires, et traitements auditifs. Les pauvres toutous, craintifs, n’étaient pas restés indemnes du cruel abandon dont ils avaient été les victimes.

De plus, Nora, Mave, Orla, Frida et Marge n’avaient pas été habituées au contact avec les humains, selon les bénévoles. Ils ont alors tout mis en œuvre pour les sociabiliser dans les plus brefs délais, afin de les proposer à l’adoption le plus tôt possible.

Grâce à tous ces efforts, les 5 boules de poils ont rapidement retrouvé leur pleine santé, ont appris à marcher en laisse, puis rejoint leur famille pour la vie tour à tour. Mave fut la première à ouvrir le bal, et selon ses propriétaires, elle s’est intégrée « à merveille » dans son nouveau foyer. « Elle adore se promener et réclamer des câlins » ont-ils ajouté.

C’est une histoire qui se termine bien, mais qui n’aurait pas pu être possible sans le dévouement sans faille des bénévoles. Nora, Mave, Orla, Frida et Marge peuvent désormais entamer le nouveau chapitre de leur vie.