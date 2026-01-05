4 jours après avoir survécu à un naufrage, une chienne surgit des buissons et accepte enfin une main tendue

Disparue après un accident en mer, une chienne a défié les éléments pendant plusieurs jours avant de réapparaître là où personne ne l’attendait. Son incroyable survie doit autant à sa ténacité qu’à une belle chaîne de solidarité humaine.

En Nouvelle-Zélande, une chienne a été retrouvée saine et sauve sur la plage 4 jours après le naufrage du bateau à bord duquel elle se trouvait et alors qu’elle était portée disparue lors de l’intervention des secours, rapportait 1News le samedi 3 janvier.

L’incident s’était produit le mardi 30 décembre aux alentours de 17h locales. Le yacht du maître de Rimu, femelle Curly Coated Retriever, s’était échoué au large de Whananaki après avoir percuté le récif Elizabeth.



Whangarei Dog Training Association / Facebook

Le skipper avait été sauvé par un homme qui conduisait une petite embarcation à moteur. D’après la police, la chienne n’était plus à bord à ce moment-là. Son propriétaire avait été examiné par des ambulanciers et se portait bien.

Rimu restait introuvable jusqu’au samedi 3 janvier. Ce jour-là, elle a été repérée par des pêcheurs en surgissant des buissons sur la baie de Cabbage Tree à Matapouri, à une poignée de kilomètres au sud du site du naufrage. Elle portait encore son gilet de sauvetage.

Georgia Farmer était présente sur les lieux avec ses enfants. Elle raconte à 1News que l’un des pêcheurs a tenté d’approcher la Curly Coated Retriever, mais cette dernière a pris peur et s’est éloignée. “J'avais la boîte à repas de ma fille, j'ai donc pu m'approcher d'elle, lui donner la nourriture qu’elle contenait et la remplir d'eau”, poursuit la mère de famille, ajoutant que les pêcheurs lui ont donné des œufs de poisson.

“C'était formidable de voir la communauté se mobiliser”

“Après cela, elle s'est sentie un peu plus à l'aise pour venir vers moi et elle m'a laissé la caresser et l'attacher à une corde pour qu'elle ne s'échappe pas”, indique Georgia Farmer.

Elle est restée à ses côtés jusqu’à l’arrivée d’une amie de son maître, qui s’est chargée de le ramener à celui-ci. “Les retrouvailles ont été magnifiques, et c'était formidable de voir la communauté se mobiliser pour que Rimu retrouve son propriétaire”, se réjouit Georgia Farmer.

Les Curly Coated Retrievers sont de très bons nageurs, ces chiens ayant été élevés à l’origine comme rapporteurs de gibier d’eau. Cet héritage et le gilet de sauvetage avaient sans doute permis à la brave Rimu de retrouver la terre ferme en toute sécurité à l’issue du naufrage.

A lire aussi : « Avant, il mettait 30 minutes à sentir une banane », après des années sans sentir, ce chien réagit à une odeur pour la toute première fois (vidéo)