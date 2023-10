35 chiens menacés d'euthanasie prennent leur envol vers une nouvelle vie grâce à un pilote bénévole

L’équipe de Street Dog Hero, une association de protection animale basée à Bend dans l’Oregon, était réunie hier après-midi sur le tarmac de l’aéroport local. Ces bénévoles n’étaient pas sur le point de prendre l’avion, mais attendaient une arrivée très spéciale.

Le Cessna 208 Caravan dont ils traquaient l’apparition a enfin pointé le nez dans le ciel de l’Etat du nord-ouest des Etats-Unis et a atterri avec 35 chiens à son bord, rapportait KTVZ le jeudi 19 octobre.. L’appareil était commandé par Frank Maresca, l’un des pilotes volontaires de l’organisation Dog Is My CoPilot.

Cette dernière avait créée par Peter Rork, chirurgien orthopédiste s’étant lancé dans ce beau projet après la dépression causée par le décès de sa femme.

Les passagers à 4 pattes provenaient tous de refuges de l’Oklahoma, à 2200 kilomètres de là. Dans ces structures d’accueil surpeuplées, ils risquaient d’être euthanasiés. Il s’agit du plus grand nombre de chiens sauvés en une seule opération dans l’histoire de Street Dog Hero.

Ce voyage n’était que la première étape d’un nouveau départ pour les chiens. La suivante consistera à leur trouver des foyers aimants. Entretemps, ils seront confiés à des familles d’accueil après un passage par les locaux de Street Dog Hero.

« Ils vont partir assez vite »

Kristen Elrod, directrice exécutive de l’association, se dit optimiste quant au déroulement de ce processus. « Nous recevons beaucoup de gros chiens, certains moyens et d’autres petits, explique-t-elle à ce propos. Mais aujourd’hui, nous avons surtout des chiens de petite taille et à fourrure, des chiens que tout le monde semble vouloir adopter. J'ai donc le sentiment qu’ils vont partir assez vite. »

KTVZ NewsChannel 21 / YouTube

Elle ajoute que les refuges de l’Oklahoma traversent actuellement une crise de surpopulation assez grave. Des initiatives comme celle portée par Street Dog Hero et Dog Is My CoPilot sont plus que jamais nécessaires pour désengorger ces établissements et sauver autant d’animaux que possible.