Dévasté par la mort de sa femme, ce docteur retraité reprend goût à la vie en sauvant des milliers d'animaux à bord de son avion

Médecin à la retraite et en deuil, Peter Rork a décidé de renouer avec sa passion, le pilotage, pour se mettre au service des chiens et des chats risquant l’euthanasie dans les refuges saturés.

Tout allait bien pour Peter Rork jusqu’en 2012, année où il a brutalement perdu sa femme. Le drame l’a amené à laisser tomber son métier de chirurgien orthopédiste, puis à s’isoler chez lui pendant des mois. Jusqu’à ce qu’un ami l’appelle pour lui dire qu’il était grand temps pour lui de se ressaisir. C’était le déclic dont le veuf, qui vit à Jackson dans le Wyoming, avait besoin.

Passionné d’aviation depuis son enfance et titulaire d’un brevet de pilote dès ses 16 ans, il a décidé de retrouver les pistes de décollage. Dans le même temps, il apprenait avec effroi que chaque année, 1,5 million d’animaux en moyenne étaient euthanasiés dans les refuges américains. Avec un triste record en 2011 : 2,6 millions. Lui-même propriétaire de 3 chiens, il était très sensible à cette tragédie, d’après le Washington Post.

Il a alors créé l’organisation Dog Is My CoPilot, à travers laquelle il transporte par avion des chiens et des chats en provenance de refuges pratiquant l’euthanasie, vers leurs nouvelles destinations : structures d’accueil de type « non-kill » (sans euthanasie), familles adoptives, etc.

Aux débuts de l’aventure, Peter Rork pilotait le vieil avion de 4 places que lui avait donné son père, lui-même pilote. Il transportait les animaux par petits groupes, puis son association s’est agrandie grâce à un partenariat conclu avec l’organisation californienne New Beginnings. Ensuite, d’autres ont fait appel à ses services. Il a alors acquis un plus gros appareil, un Cessna 208 Caravan, et a été rejoint par 3 autres pilotes.

Les 4 aviateurs se relaient sans cesse pour faire voyager les chiens et les chats à travers 15 Etats, principalement de l’Ouest des Etats-Unis. Dog Is My CoPilot collabore aujourd’hui avec une centaine de refuges municipaux et indépendants, et a ainsi sauvé près de 16 000 animaux en 8 ans.