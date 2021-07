300 personnes mobilisées dans un refuge pour réconforter les chiens effrayés lors de la fête nationale aux Etats-Unis

Plutôt que de faire la fête et d’admirer les feux d’artifice, des citoyens américains ont préféré passer la soirée du 4 juillet aux côtés des chiens des refuges pour les rassurer. Les déflagrations risquaient, en effet, de les terroriser.

Le 4 juillet est synonyme de fête nationale aux Etats-Unis, mais aussi de moments de terreurs pour les chiens qui ne supportent pas les bruits forts et soudains. Les feux d’artifices sont, en effet, de véritables supplices pour ces animaux, au même titre que les orages. Des centaines de personnes ont toutefois décidé de se mobiliser pour les réconforter ce soir-là, comme le raconte The Dodo.

Elles ont répondu à l’appel du Maricopa County Animal Care and Control (MCACC), qui gère 2 refuges à Phoenix dans l’Etat de l’Arizona. L’organisation a, en effet, fait de son initiative « Calming the Canines » une véritable tradition depuis quelques années.

La dernière édition a eu lieu en 2019, celles de 2020 et 2021 ayant été annulées à cause des restrictions liées à la pandémie de Covid-19. Elle a été une totale réussite, avec plus de 300 participants.

Autant de femmes, d’hommes et d’enfants qui ont préféré passer du temps auprès des chiens des refuges pour les réconforter, plutôt que de profiter du spectacle offert par les feux d’artifice. Le soir du 4 juillet, ils se sont tous installés devant les boxes pour faire la lecture aux canidés, leur chanter des chansons ou leur offrir des friandises.

Succès de l’opération à tous les niveaux

Le but était de faire en sorte que les chiens focalisent leur attention sur autre chose que le bruit des explosions pyrotechniques. Et cela a parfaitement fonctionné. Ben Swan, directeur du développement de MCACC, s’est dit impressionnée par la réaction de la communauté.

L’expérience a d’ailleurs été positive à un autre niveau, puisque, parmi les participants, de nombreuses personnes sont revenues aux refuges par la suite pour aider à prendre soin des animaux, en accueillir à titre provisoire et même en adopter.

Tout le monde espère pouvoir renouer avec « Calming the Canines » en 2022 et ainsi permettre à un maximum de chiens de passer la fête nationale sans moment d’angoisse.

