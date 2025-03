3 chiots vivant parmi les détritus et longtemps ignorés attirent l'attention d'un bon samaritain qui lance un SOS

Un passant a eu le cœur brisé en voyant 3 chiots qui tentaient désespérément de survivre au milieu d’un tas de déchets. Une découverte qu’il a faite dans une localité rurale du Missouri (Etats-Unis) et à laquelle il a immédiatement réagi.

Les jeunes canidés souffraient du froid, de la faim et de la peur. Ils restaient blottis les uns contre les autres pour essayer de se rassurer et de se tenir chaud.

Touchée par leur sort, la personne les a pris en photo et a partagé les clichés sur les réseaux sociaux. Son appel à l’aide a fini par attirer l’attention de Cassady Caldwell, directrice de l’association locale de protection animale Stray Rescue of St. Louis. Cette dernière n’a pas tardé à passer à l’action.

« Toutes ces histoires nous attristent, mais quand il fait dangereusement froid dehors et qu'on voit ces bébés survivre seuls, ça nous affecte », a confié un membre de Stray Rescue of St. Louis à The Dodo.

L’association a envoyé des bénévoles à l’endroit indiqué. Par chance, les chiots s’y trouvaient toujours. Ils ont ainsi pu les prendre en charge. Les rescapés ont reçu des noms d’instruments de musique : Harmonica, Banjo et Fiddle (violon). Le triste refrain quotidien qui était le leur jusque-là venait de s’achever, et ils pouvaient enfin écrire la partition de leur nouvelle vie.

L’un des chiots a déjà une famille aimante, les autres attendent d’en faire de même

Agés de 4 à 5 mois, les jeunes loulous étaient désormais en sécurité, entre de bonnes mains, nourris à volonté, soignés et choyés. En réalisant qu’ils n’avaient plus rien à craindre, ils se sont détendus et ont appris à faire confiance aux humains. « Ils ont toute une vie de chiot à rattraper », indiquait Stray Rescue of St. Louis sur sa page Facebook.

Leur futur s’annonce radieux après leur sauvetage. En fait, Fiddle, celui qui possède un pelage blanc marqué de noir, a déjà été adopté.



Banjo et Harmonica, qui ont été placés en familles d’accueil, pourraient bientôt lui emboîter le pas. Stray Rescue of St. Louis espère leur trouver des foyers aimants, eux aussi.

