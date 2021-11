3 chiots sauvés par des soldats américains lors d'une mission à l'étranger découvriront bientôt leurs nouvelles familles

Un trio de soldats américains a secouru 3 chiots au cours d'une mission à l'étranger. Des liens se sont créés entre les hommes et les animaux. Avec l'aide d'une association, ils prévoient de rapatrier leurs petits protégés afin de leur offrir un foyer convenable pour toujours.

Paws of War s'est donné pour objectif d'aider les soldats à prendre soin de leurs animaux de compagnie, et à rapatrier ceux qu'ils ont sauvés pendant un déploiement. En ce moment, l'association soutient 3 militaires qui désirent rentrer chez eux avec des chiots.

Les petits chiens, nommés Strawberry, Luna Moon et Duchess, ont été trouvés en train de vagabonder seuls, près de leur base à l'étranger. Tremblant de tous leurs membres et affamés, les soldats les ont recueillis. Les boules de poils ont eu droit à de copieux repas, un abri et des câlins.

© Paws of War

Les familles attendent les chiots avec enthousiasme

Au cours de leurs missions à l'étranger, il arrive que des soldats se lient d'amitié avec des animaux errants, qu'ils ont secourus. C'est exactement ce que raconte cette histoire. Les 3 protagonistes se sont tellement attachés à leurs petits protégés, qu'ils ont décidé de les adopter.

Bien qu'ils soient déterminés à retourner en Amérique avec leurs nouveaux partenaires canins, il s'avère souvent difficile d'y rapatrier les animaux... C'est pour cette raison que les héros se sont tournés vers Paws of War.

Fort de plusieurs années d'expérience, l'organisme a l'habitude de déplacer un animal de compagnie vers un autre pays en toute sécurité. L'équipe a lancé une campagne de collecte de dons, dans le but de régler les frais élevés liés au transport. Grâce au soutien de l'association et de généreux donateurs, Strawberry, Luna Moon et Duchess devraient bientôt rejoindre leurs nouveaux foyers !

A lire aussi : Une femme passe des commandes inutiles afin de réunir son chien et son livreur préféré

© Paws of War

Les membres de la famille des soldats attendent les chiots avec enthousiasme, rapporte People. « Duchess va être un cadeau d'anniversaire incroyable pour mon fils », a confié l'un des soldats. « Et pouvoir la garder en sécurité à la maison est un cadeau incroyable pour moi. »

Les 3 adorables chiens entameront bientôt un nouveau chapitre de leur vie !