Découvrez 3 accessoires révolutionnaires pour faciliter le toilettage de votre chien

Chez Woopets, dès que nous flairons une bonne affaire susceptible d’intéresser les propriétaires d’animaux de compagnie et de leur simplifier les choses, nous nous faisons une joie de la partager avec vous. Cette fois-ci, ce sont 3 de nos coups de cœur toilettage / nettoyage que nous vous proposons de découvrir. Exploitant ce qui se fait de meilleur en matière de technologie d’aspiration, de coupe et de nettoyage, ces accessoires sauront très vite se rendre indispensables à vos yeux.

Prendre soin du pelage de son chien est essentiel pour sa santé et son bien-être. Cela permet de garder un poil brillant et une peau saine, de prévenir la formation de nœuds douloureux et d’empêcher les parasites externes de s’installer. Ceci dit, il convient de reconnaître que toiletter son ami à 4 pattes apporte aussi son lot de petites contrariétés, comme la propagation de poils dans le lieu de vie. Sans oublier les périodes de mue durant lesquelles le chien perd ses poils morts qui se déposent un peu partout. Comment entretenir la propreté et la beauté de la robe de son chien tout en gardant un intérieur net ? Nous avons déniché pour vous 3 petites merveilles qui vous faciliteront la tâche : un aspirateur-nettoyeur puissant et 2 tondeuses-aspirateurs pratiques. Passons sans plus tarder aux présentations…

Le Neakasa PowerScrub II 3 en 1

Ce combi 3 en 1 permet d’aspirer et d’effectuer des nettoyages humides et secs. Avec une puissance d’aspiration de 18 000 Pa, il vous aidera à débarrasser vos pièces du moindre poil de chien qui traîne. Un allié de taille pour les propriétaires canins, quels que soient l’intensité et la fréquences des perte de poils de leurs fidèles amis.

Sans fil, ce Neakasa PowerScrub II est pratique à souhait avec sa batterie amovible, sa citerne d’eau de 780 ml et son réservoir d’eau usée de 700 ml. De quoi réaliser des nettoyages optimaux sur une grande variété de surfaces.

Tout y est pensé pour vous faciliter la vie, à commencer par son système d’autonettoyage de la brosse. Cette dernière qui est d’ailleurs séchée non pas par air chaud, mais par la force centrifuge afin de réduire la diffusion de bactéries dans l’air.

Son écran à affichage LED vous indique des informations importantes comme l’état de fonctionnement, la puissance, le rappel de nettoyage du réservoir…

Le Neakasa PowerScrub II est disponible sur Amazon au prix de 218,62 €.

Aspirateur et tondeuse pour chien Neakasa P1 Pro

A la fois aspirateur et tondeuse, ce modèle Neakasa P1 Pro rend le toilettage et le nettoyage post-toilettage bien plus simples grâce aux fonctionnalités qu’il offre et à ses performances.

Affichant 9000 Pa d’aspiration, il est capable de recueillir 99% des poils qui sont ensuite directement inspirés dans son réservoir d’un litre. Un processus assuré durant le toilettage, la coupe ou le brossage.

Le Neakasa P1 Pro est accompagné de 5 outils de toilettage et de nettoyage de qualité professionnelle : une brosse, une brosse anti-mue, une brosse de nettoyage (pour les pattes du chien, par exemple), ainsi qu’une buse plate à utiliser sur différentes surfaces : canapé, moquette, tapis, parquet…

Il dispose également de 5 peignes de 3 à 24 millimètres, à choisir selon la longueur du poil du chien et qui se changent aussi rapidement que sans effort.

Discret, il n’effraie pas le chien puisqu’il n’émet que 52 décibels en mode Eco et 58 décibels en mode standard.

Il est à retrouver sur Amazon. Coté tarif, le Neakasa P1 Pro est proposé à partir de 137,17 €.

La tondeuse / aspirateur Neakasa P2 Pro

La qualité professionnelle est au rendez-vous avec le Neakasa P2 Pro également. A la fois outil polyvalent de toilettage canin et aspirateur, il offre une puissance supérieure à celle affichée sur le Neakasa P1 Pro, avec ses 10 500 Pa.

A lire aussi : Une chienne refuse de sortir par temps de pluie, et fait tout un drame lorsqu’elle reçoit une goutte d’eau sur la tête (vidéo)

Tout comme ce dernier, il est livré avec sa brosse de toilettage, sa brosse anti-mue, sa brosse de nettoyage, son suceur plat, ainsi que son jeu de 5 peignes amovibles.

Il se veut silencieux lui aussi en émettant 52 décibels. De ce fait, il respecte totalement le repos et le bien-être de votre chien.

Puissant, efficace et malin, le Neakasa P2 Pro vous attend, lui aussi, sur Amazon. Prix : 179,99 €.