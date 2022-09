27 chiens enfin sortis de leur enfer par une association : « ce sont les derniers des 100 canidés découverts sur les lieux »

Cela fait près de 2 ans que l’association de protection animale Animal Rescue Corps (ARS) a récolté un signalement concernant d’innombrables chiens laissés à leur triste sort dans un domaine.

Le propriétaire faisait de l’élevage de canidés, mais à son décès, personne n’avait pris le relais et les pauvres bêtes étaient depuis livrées à elles-mêmes.

Petit à petit, diverses organisations se sont mobilisées pour secourir les toutous dans le besoin.

Par bonheur, samedi 17 septembre, l’ARS a publié sur sa page Facebook que le sauvetage était enfin achevé. Les 27 chiens restant sur place ont été conduits dans le refuge partenaire Dogs Deserve Better Blue Ridge (DDBBR) du comté de Scott, dans l’État de Virginie aux États-Unis.

« Notre petit centre travaille depuis un certain temps pour résoudre cette situation. Nous sommes très reconnaissants envers l'ARC et les autres associations qui ont aidé à régler humainement ce problème de longue date », a déclaré Kimberly Hawk, la fondatrice du DDBBR, à WSMV4.

Des soins et de l’affection avant de partir pour de nouvelles aventures

Sur place, les sauveteurs ont découvert une chienne manifestement allaitante qu'ils ont nommée Jasmine. Elle avait eu récemment une portée, mais restait encore à trouver les bébés.

Après quelques minutes de recherches, ils les ont finalement dénichés dans un terrier de fortune. Heureusement, ils étaient en pleine forme.

« Ces animaux recevaient des soins primaires, mais leurs besoins médicaux et émotionnels ont été négligés. Ils se sont donc reproduits sans relâche », a ajouté Tim Woodward, le directeur de l’ARS.

Aujourd’hui, les différents refuges s’organisent pour que les canidés bénéficient d’un examen vétérinaire approfondi en plus de la stérilisation, vaccination et identification essentielles à leur future adoption.

Par ailleurs, un grand nombre d’entre eux étaient infestés de parasites et souffraient de la maladie du vers du cœur (ou dirofilariose cardiopulmonaire).

Ils se remettent actuellement grâce aux soins prodigués par les bénévoles. De même, un éducateur canin se charge de les socialiser et de leur enseigner les règles de la vie de chiens domestiques.

Quand ils seront prêts, ils seront proposés à l’adoption. « Aujourd'hui, leur vie a changé pour le mieux, et nous sommes impatients de leur apporter le traitement et l'attention dont ils ont besoin. Les voir devenir des membres à part entière d’une famille, heureux, en bonne santé et aimés sera notre plus belle récompense », a conclu Tim.